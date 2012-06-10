افتتاح 23 مدرسه نوساز همزمان با آغاز سال تحصیلی در شهریار

سید عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن فصل تابستان، باید با همکاری آموزش و پرورش، برنامه های مطلوبی در زمینه غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان اجرا شود.
وی افزود: در این زمینه تمامی دستگاه های مربوطه به خصوص نهادهای فرهنگی باید همکاری های لازم را ارائه دهند تا بتوانیم اقدامات مطلوبی را انجام دهیم.
انجام هماهنگی برای اختصاص انشعابات آب و برق و گاز به مدارس نوساز
وی عنوان کرد: طبق برنامه ریزی، قرار است که همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، 23 مدرسه در نقاط مختلف شهرستان شهریار افتتاح و بهره برداری شود.
جوهری ادامه داد: در حال حاضر هماهنگی های لازم برای اختصاص انشعابات آب، برق، گاز نیز در حال انجام است.
مسئولان از برگزاری برنامه های کلیشه ای خودداری کنند
فرماندار شهرستان شهریار یادآور شد: در ایام تابستان و برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان، مسئولان تا حد امکان از برگزاری برنامه های کلیشه ای خودداری کنند.
وی اعلام کرد: باید برای جوانان و نوجوانان برنامه های نو و تازه اجرا شود تا آنها جذب شوند.
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