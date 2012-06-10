لزوم حمایت 3 وزارتخانه آموزشی کشور از دانشجویان شاهد و ایثارگر

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود زریبافان در همایش تجلیل از نفرات برتر کنکور، دانشجویان نمونه کشوری همچنین خادمان شاهد و ایثارگر، گفت: ایثارگران در ردیف نخبگان کشور به شمار می آیند زیرا با تیزبینی و نکته‌سنجی خود از ملت دفاع کردند.

وی فرزندان شهدا و ایثارگران را همچون پدرانشان افرادی رزمنده توصیف کرد و گفت: این دانشجویان با عزمی راستین به مبارزه با جنگ نرم پرداخته‌اند و برای موفقیت، کسب علم و دانش را پیش روی خود قرار داده‌ اند.

این مقام مسئول بنیاد شهید و امورایثارگران شناخت و حمایت از دانشجویان شاهد و ایثارگر را از جمله وظایف سه وزارتخانه آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری همچنین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد.