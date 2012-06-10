بحران دریاچه ارومیه هر چه زودتر رفع شود/ مسئولان وارد عمل شوند

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله محسن مجتهد شبستری صبح امروز یکشنبه در دیدار با جمعی از کارکنان جهادکشاورزی استان به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در تبریز با اشاره به جایگاه و پایگاه جهاد در جامعه اسلامی گفت : جهاد سازندگی یادگار عظیم و ارزنده انقلاب اسلامی بود و با فرمان حضرت امام راحل در 27 خرداد سال 58 متولد و در بستر انقلاب اسلامی به رشد خود تداوم بخشید.

وی افزود: در مدت زمان اندک ، جهاد سازندگی منشاء تحولات بنیادین در مناطق روستایی کشور گردید و حرکت جهادگونه و بی چشمداشت و فی سبیل الله از جمله مسایلی بود که توسط عزیزان جهادی به فرهنگ تلاش گرانه در جامعه اسلامی اضافه شد و اینک اجر عظیم بسیاری از تلاشها برای محرومیت زدایی از مناطق روستایی و عشایری کشور ، متوجه جهادگران پر تلاش و بی مدعایی است که در دوران دفاع مقدس نیز ، دین خویش به انقلاب و اسلام را با یاری رزمندگان اسلام به یاری رزمندگان اسلام به اثبات رسانیدند.



امام جمعه تبریز دوری از بروکراسی اداری ، رشد شخصیت اجتماعی روستائیان شریف و مردمی بودن ، تلاش برای رشد کشاورزی کشور و همچنین خلوص و بی چشمداشتی را از مهمترین ویژگی های جهادسازندگی برشمرده و افزود : این عوامل از جمله دلایل رشد سریع جایگاه و پایگاه این نهاد در متن جامعه اسلامی بوده و اکنون نیز بعد از ادغام وزارت های کشاورزی و جهادسازندگی، خوشبختانه این روحیه دربدنه این تشکیلات هم چنین محفوظ و جهادکشاورزی در رشد و ارتقاء جایگاه بخش کشاورزی در جامعه تلاش خود را گسترده تر کرده و به حمد خدا در آینده نزدیک شاهد توسعه کامل و پایدار این بخش در کشور اسلامی خواهیم بود.



نماینده ولی فقیه دراستان با تاکید بر حفظ روحیه اخلاص و پرهیز از بروکراسی اداری در جهادکشاورزی گفت: در این آذربایجان شرقی زمینه کار کشاورزی مهیا است و نباید به ماهیت صنعتی استان اکتفا کرد و منظور رهبر معظم انقلاب از تولید ملی ، توسعه کشاورزی در کنار توسعه صنعتی و بلکه بیشتر از آن است.



امام جمعه تبریز با اشاره به فعالیت جهادسازندگی در اوائل انقلاب گفت: جهادسازندگی با همراه کردن نیت الهی در جهادگران خدمات ارزشمندی را برای سازندگی و عمران کشور خصوصاً در روستاها در سال‌های نخست انقلاب انجام داد و توانست چهره روستاها و نقاط محروم در کشور را پس از انقلاب متحول نماید.



وی با بیان اینکه کشاورزی مایه آبروی کشور و یک عمل عبادی است و تعابیری که در مورد کشاورزان و جایگاه معنوی آنان در تعالیم اسامی به کار رفته است در مورد دیگر اقشار این تعبیر وجود ندارد گفت: دامداری و کشاورزی یکی ازمشاغل مورد تاکید اهل بیت عصمت وطهارت بوده وباید بگوییم کشاورزان، گنجهای خداوند بر روی زمین هستند.



آیت الله مجتهدشبستری با اشاره به اینکه دامداری شغل انبیاء است و هیچ پیغمبری مبعوث نگردید مگر اینکه گوسفند داری و دامداری می نمود ادامه داد : زراعت و دامداری از مشاغل مهم جامعه اسلامی بوده چرا که مایحتاج اولیه جامعه همچون گندم ، برنج ، حبوبات ، گوشت ، شیر و لبنیات توسط آنان تولید می شود.



وی با بیان اینکه محصولات کشاورزی و مواد لبنی نیاز اساسی انسان ها بوده و بر همین اساس تولید این محصولات جزو ضروریات وسفارشات موکد دین مبین اسلام بوده و از مشاغل ارزشمند دینی و اجتماعی می باشند افزود: گزارش دکتر محمدیان رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در مورد اقدامات و برنامه های در دست اقدام این سازمان امیدوارکننده بود و باید بگویم اگر مدیران این سازمان ، روحیه اخلاص ، ولایت پذیری و اجتناب از بوروکراسی اداری را در خود تقویت کنند قطعاً خروجی برنامه ها بهتر از این نیز شکل خواهد گرفت.



امام جمعه تبریز با بیان اینکه جهادسازندگی با بودجه دولتی و مشارکت مردم درمتن انقلاب متولد شد و دربستر انقلاب رشد کرد ادامه داد: باید اذعان کنیم که جهادگران منشاء تحولات عظیمی درمناطق روستایی کشور شدند و توانستند بدون بروکراسی حاکم بر ادارات در مدت زمان اندک ، منشاء تحولات بنیادین در مناطق روستایی کشور گردند .



وی با اشاره به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه که دو استان آذربایجان‌شرقی و غربی را در معرض تهدید قرار داده، گفت: مسئولان به جای حرف به قول‌های خود عمل کنند و در این رابطه نه تنها در خطبه‌های نماز جمعه تبریز ، بلکه در دیدار با وزیران و مسئولان مربوطه نیز در مورد تبعات خشک شدن دریاچه ارومیه متذکر شده و هشدار داده ام.



امام جمعه تبریز با تاکید براینکه هرچه زودتر برای حل بحران دریاچه ارومیه باید اقدام شود، گفت: حرف زدن و وعده دادن کافی است و باید هر چه سریع‌تر برای خروج از وضعیت بحرانی و خطر زیست‌محیطی که در پی خشک شدن تدریجی این دریاچه در حال وقوع است، برنامه‌های کاربردی اجرا کنند.



وی بابیان اینکه مردم ازگرانی محصولاتی همچون گوشت قرمز رنج می برند افزود: خشکسالی و برخی از چالشهای موجود نمی تواند بهانه ای برای کم کاری در رسیدگی به گرانیهای اخیر باشد و در این مسیر دولت و مجلس در رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم و کاهش تورم و مسائل اقتصادی توجه خاص داشته و اقدامات عملی برای مهار تورم و گرانی داشته باشند.