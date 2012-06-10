به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه روز یکشنبه مجلس مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت برای برسی وضعیت سلامت و بهداشت در کشور در صحن علنی مجلس حضور یافت.
وی در ابتدا به شرح وظایفی پرداخت به قانون برنامه پنجم توسعه بر عهده وزارت بهداشت و درمان قرار داده است.
دستجردی در این خصوص گفت: تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، سامانه خدمات جامع با محوریت پزشک خانواده برای دسترسی عادلانه مردم به سلامت، برنامه نظام درمانی کشور، دستورالعمل تمام وقتی پزشکان، اداره دانشگاه های علوم پزشکی به صورت هیات امنایی، تدوین سند آمایش سرزمینی آموزش علوم پزشکی، توسعه و گسترش خدمات اورژانس، بازنگری در ارزش نسبی خدمات، اجرای پرونده الکترونیک سلامت، ارتقاء پزشکان خانواده، تاسیس سازمان بیمه سلامت ایرانیان از جمله تکالیفی هستند که برنامه پنجم توسعه بر عهده وزارت بهداشت قرار داده است.
وی با اشاره به تدوین نقشه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت و درمان گفت: براساس مصوبه هیات دولت و شورای عالی سلامت 52 شاخص عدالت در سلامت تدوین شده و به استانها برای اجرا ابلاغ شده است.
وزیر بهداشت در قسمتی از سخنان خود وضعیت سلامت در کشور را تحلیل کرد و گفت: براساس آمار موجود حرکت جمعیت کشور به سمت سالمندی است و بر همین اساس وزارت بهداشت برنامه ریزیهایی را برای حمایت از سالمندان انجام داده است.
دستجردی ادامه داد: 45 درصد علل مرگ در کشور بیماری های قلبی و عروقی، 12 درصد سرطان و 18.7 درصد حوادث است.
وی با بیان اینکه سرانه هزینه سلامت در جمهوری اسلامی رو به رشد است، به مقایسه سهم دولت و مردم در پرداخت هزینههای سلامت در دنیا و جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: در دنیا مردم 18 درصد در پرداخت هزینههای سلامت خود نقش دارند و دولت 34 درصد، بیمههای اجماعی 25 درصد و بیمهای خصوصی 19 درصد در پرداخت هزینههای سلامت مردم نقش دارند.
وی ادامه داد: اما در جمهوری اسلامی مردم باید 54.8 درصد از هزینههای سلامت خود را بپردازد و در این میان بیمههای دولتی تنها 18.6 درصد، منابع دولتی 20 درصد و بیمههای خصوصی 7.3 درصد از این هزینهها را پرداخت میکنند که اگر منابع بیمهای را هم که مردم در تامین آن نقش دارند اضافه کنیم مشخص میشود مردم بیشتر از 60 تا 70 درصد در پرداخت هزینههای سلامت خود نقش دارند.
دستجردی تصریح کرد: روند بودجه وزارت بهداشت و هزینههای جاری این وزارتخانه علیرغم هزینههای رو به رشد سایر دستگاههای اجرایی در طول چند سال اخیر ثابت بوده است.
وزیر بهداشت با ابراز تاسف از روند موجود گفت: تنها کشوری که مردم آن بیشتر از مردم ما هزینههای سلامتشان را از جیب خود پرداخت میکنند پاکستان است.
وی با بیان اینکه 16.8 درصد از جمعیت کشور تحت پوشش هیچگونه بیمه پایهای نیستند، گفت: از ریاست مجلس، کمیسیون تلفیق و بهداشت به خاطر طرحی برای رایگان شدن بستری مردم در بیمارستانها در لایحه بودجه تشکر میکنیم.
وی ادامه داد: هر ساله حدود 7.5 درصد مردم به دلیل ابتلا به بیماری های صعبالعلاج زیر خط فقر قرار میگیرند که امیدواریم با اجرای این قانون بیماران زمانی که از کانال پزشک خانواده وارد بیمارستانها می شود نگرانی برای پرداخت هزینههای خود نداشته باشند تا با این کار رابطه مالی پزشک و بیماری قطع شده و با پدیده زشت زیر میزی برخورد کنیم.
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