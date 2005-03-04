مدخل "پيتاگوراس" منتشر شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اين مدخل اشاره دارد به اين كه پيتاگوراس يكي از معروفترين و پرمناقشه ترين فيلسوفان يونان باستان به حساب مي آيد كه از 570 تا 490 قبل از ميلاد مي زيسته است. او در جزيره ساموس از جزاير تركيه كنوني زيست مي كرده و در چهل سالگي به شهر كروتون در ايتالياي جنوبي مهاجرت مي كند و بيشتر فعاايت فلسفي وي در آن شهر صورت مي گيرند. پيتاگوراس البته خود هيچ چيز ننوشته است و آنچه از وي باقي مانده به وسيله معاصرانش نگاشته شده اند. در قرن اول پيش از ميلاد البته پيتاگوراس به عنوان متفكري كه تا حدودي انديشه هاي الهياتي دارد شناخته شده بود. به نظر پاره اي از متفكران اين انديشه هاي الهياتي پيتاگوراس بر انديشه هاي افرادي چون افلاطون و ارسطو نيز تأثير گذاشته اند. تعدادي كتاب وجود دارند كه به نام پيتاگوراس مشهور هستند ولي اين نكته با دلايل و اسناد اثبات نشده است.





