ضرورت ایجاد باغ وحش در ایلام/ وجود 35 پستاندار و 183 پرنده در استان

حسن مرادبیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام با داشتن 600 هزار هکتار اراضی جنگلی معادل یک سوم جنگل های غرب کشور، 15 رودخانه دائمی، 20 سراب، سه اثر ملی ثبت شده، پدیده ها و چشمه های آب گرم متعدد، هزار گونه گیاهی، سه منطقه حفاظت شده، پنج ذخیره گاه جنگلی و حدود 80 زیستگاه حیات وحش از نظر تنوع زیستی و محیط زیست طبیعی از جایگاه ممتازی در کشور برخوردار است.
وی اظهار داشت: استان ایلام به دلیل داشتن تنوع شکل زمین، اقلیم و موقعیت جغرافیایی از تنوع بالای پوشش گیاهی و جانوری و از ویژگی های دو منطقه رویشگاهی ایران ـ تورانی و خلیج- عمانی بهره مند است.
این کارشناس ادامه داد: از مجموع 162 گونه پستاندار موجود در کشور ، 32 گونه و از 502 گونه پرنده نیز 183 گونه در استان ایلام وجود دارد.
وی بیان داشت: بر اساس بررسیهای به عمل آمده میزان زاد و ولد در بین گونه های جانوری مناطق حفاظت شده استان نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است.
مرادبیگی با اشاره به اینکه در میان گونه های جانوری استان ایلام کل، بز، میش و قوچ بیشترین زاد و ولد را داشته اند، تصریح کرد: هم اکنون در استان ایلام مناطق مانشت، قلارنگ، کبیرکوه، کولک، دیناکوه، بینار، بیجار مناطق حفاظت شده هستند.
وی عنوان کرد: موزه تاریخ طبیعی استان ایلام در سال ۱۳۷۷برای استفادههای علمی، فرهنگی و اجتماعی احداث شد و به نظر می رسید در تکمیل یافتههای تحقیقاتی پژوهشگران و علاقمندان محیط زیست نقش به سزایی داشته باشد اما هنوز به بهره برداری نرسیده است.
این کارشناس تصریح کرد: با راهاندازی باغ وحش در ایلام میتوان کلکسیونی از انواع حیات وحش استان و ایران را در یک نقطه گردآوری کرد تا از این طریق جویندگان حیات وحش و مخاطبان محیط زیست طبیعی، بیشتر با دنیای وحش کشورمان آشنا شوند.
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