ضرورت ایجاد باغ وحش در ایلام/ وجود 35 پستاندار و 183 پرنده در استان

حسن مرادبیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام با داشتن 600 هزار هکتار اراضی جنگلی معادل یک سوم جنگل های غرب کشور، 15 رودخانه دائمی، 20 سراب، سه اثر ملی ثبت شده، پدیده ها و چشمه های آب گرم متعدد، هزار گونه گیاهی، سه منطقه حفاظت شده، پنج ذخیره گاه جنگلی و حدود 80 زیستگاه حیات وحش از نظر تنوع زیستی و محیط زیست طبیعی از جایگاه ممتازی در کشور برخوردار است .

وی اظهار داشت: استان ایلام به دلیل داشتن تنوع شکل زمین، اقلیم و موقعیت جغرافیایی از تنوع بالای پوشش گیاهی و جانوری و از ویژگی های دو منطقه رویشگاهی ایران ـ تورانی و خلیج- عمانی بهره مند است .

این کارشناس ادامه داد: از مجموع 162 گونه پستاندار موجود در کشور ، 32 گونه و از 502 گونه پرنده نیز 183 گونه در استان ایلام وجود دارد .

وی بیان داشت: بر اساس بررسیهای به عمل آمده میزان زاد و ولد در بین گونه های جانوری مناطق حفاظت شده استان نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است .

مرادبیگی با اشاره به اینکه در میان گونه های جانوری استان ایلام کل، بز، میش و قوچ بیشترین زاد و ولد را داشته اند، تصریح کرد: هم اکنون در استان ایلام مناطق مانشت، قلارنگ، کبیرکوه، کولک، دیناکوه، بینار، بیجار مناطق حفاظت شده هستند .

وی عنوان کرد: موزه تاریخ طبیعی استان ایلام در سال ‪ ۱۳۷۷ ‬ برای استفاده‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی احداث شد و به نظر می رسید در تکمیل یافته‌های تحقیقاتی پژوهشگران و علاقمندان محیط زیست نقش به سزایی داشته باشد اما هنوز به بهره برداری نرسیده است .