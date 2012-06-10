صبای قم سنگربان سابق مس کرمان را جذب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بر این اساس سنگربان فصل گذشته تیم فوتبال مس کرمان، از تیم های حاضر در مسابقات لیگ دسته برتر فوتبال باشگاه های کشور، جام خلیج فارس از این تیم جدا شد تا به عنوان یک دروازه‌بان جدید مورد توجه یحیی گل محمدی قرار بگیرد.

این دروازه ‌‌‌‌‌‌‌بان فرشاد قدیری است که سنگربان سابق تیم فوتبال مس کرمان و بازیکن گذشته تیم فوتبال تربیت یزد از تیم های با سابقه حاضر در مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور، جام آزادگان است که در لیگ دوازدهم در صبای قم خواهد بود.

سابقه حضور قبلی قدیری در صبا، تربیت یزد و مس کرمان



به نظر می‌رسد تلاش‌های باشگاه صبا در راستای جذب منابع و تأمین نیازهای مالی در مسیر برآورده شدن انتظارات قرار دارد که این روزها صبای قم با جلب اعتماد بازیکنان مورد نظر قصد دارد از وجود آنها در فصل جدید لیگ برتر استفاده کند.



صبای قم بعد از اینکه توانست سه بازیکن جدید را برای فصل آینده مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به خدمت بگیرد، چند بازیکن را از لیست خود خارج کرده است تا به جای آنها بازیکنان جدید و کارآمدتری به خدمت بگیرد.



یکی از بازیکنانی که امسال حضورش در تیم فوتبال صبای قم قطعی شد، فرشاد قدیری سنگربان سابق فوتبال مس کرمان است که از تیم فوتبال تربیت یزد به مس کرمان پیوست ضمن اینکه این بازیکن فصل قبل در لیگ یازدهم فوتبال کشور برای تیم مس کرمان بازی های خوبی انجام داد.



قرارداد بین فرشاد قدیری و باشگاه صبای قم برای دو فصل منعقد شده است و این بازیکن نیز به محض عقد قرارداد در تمرینات صبای قم حضور یافت و در بازهای تیم فوتبال صبای قم در دوازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در جمع صبایی‌ها باشد.

جدال لک و قدیری برای قرار گرفتن در سنگر صبا



فرشاد قدیری که پیش از این سابقه حضور در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با پیراهن تیم فوتبال صبا را دارد، بعد از صبا در مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور جام آزادگان سنگربان موفقی برای تیم فوتبال تربیت یزد بود و بازی‌های خوب این سنگربان با تجربه سبب شد تا تیم فوتبال مس کرمان وی را برای لیگ برتر انتخاب کند و سرانجام بعد از بازی در تیم مس کرمان، این دروازه بان به صبای قم ملحق شد.



در واقع حضور قدیری در تیم صبای قم در حالی قطعی شده است که به این دروازه بان به عنوان سنگربان جدید صبای قم در کنار حامد لک دروازه تیم ملی امید نگاه می‌شود زیرا بازی‌های درخشان حامد لک در تیم ملی امید و لیگ برتر موجب شد این دروازه‌بان مرد اول سنگر صبا در لیگ یازدهم باشد.



نکته دیگر اینکه در ادامه مهلت نقل ‌و انتقالات لیگ دوازدهم با توجه به اینکه احتمال قطع همکاری شش یا هفت بازیکن وجود دارد، این روزها تمام هم و غم مسئولان باشگاه صبای قم این است که با جذب بهترین‌ها، تیمی قوی برای لیگ دوازدهم فوتبال کشور تدارک ببینند.