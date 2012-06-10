226 واحد مسکن مهر در لامرد بهره برداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن فدایی مدیر کل راه وشهرسازی لارستان درخصوص مسکن مهرشهرستان لامرد گفت: با همکاری اداره ثبت اسنادواملاک شهرستان لامرد صورت مجلس تفکیک پروژه مسکن مهر محلی شماره یک لامرد تهیه شده ودر آستانه واگذاری واحدها وانتقال اسناد آن هستیم.

806 پروژه مسکن مهر در شهرستان لامرد وجوددارد که یارانه اختصاص یافته آن در حدود 17 میلیارد و 732 میلیون تومان است واز این تعداد 226 واحدآن در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

فدایی افزود: برای انتقال اسناد اعیان واحدهای مسکن مهر نیاز به صورت مجلس تفکیک وسپس اعیان است و برابراین امر پس از احداث واحدها واخذپایان کار از شهرداری، اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به تهیه ونقشه عرصه واعیان اقدام می کند.

وی بیان کرد: با همکاری اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان لامرد نسبت به تهیه صورت مجلس تفکیک عرصه مسکن مهر آن شهرستان اقدام شده وتعاونی محلی شماره یک مسکن مهر لامرد از نظر پیشرفت فیزیکی دروضعیت مناسبی قراردارد وجزو اولین تعاونی مسکن مهر این شهرستان درخصوص اخذ صورت مجلس تفکیک اعیان به حساب می آید وهمچنین تعاونی مسکن مهر کارگران لامرد نیز در آستانه اتمام کار واخذصورتمجلس تفکیک می باشد.

فدایی درخصوص وام واحدهای خودمالکان افزود: در شهرستان لامرد یک هزار و 177 واحدهای خود مالکین وجود داردکه تاکنون مبلغ 23 میلیاردو540 میلیون تومان یارانه به این واحدها اختصاص یافت.

بهره برداری از پنج هزارمین واحد مسکونی طرح ویژه مقاوم سازی مسکن روستایی درکازرون

مدیر بنیاد مسکن شهرستان کازرون گفت: تا پایان سال گذشته تعداد افراد معرفی شده به بانک مسکن به منظور دریافت تسهیلات طرح ویژه مقاوم سازی مسکن روستایی به 9 هزار نفر رسید.

عباس نیا با بیان این مطلب که هم اکنون پنج هزارمین واحد مسکونی طرح ویژه مقاوم سازی مسکن روستایی در این شهرستان به بهره برداری رسیده، افزود: از ابتدای آغاز طرح ویژه مقاوم سازی تا بهمن 90 بیش از هفت هزار نفر متقاضی واجد شرایط در این طرح ثبت نام کردند که از این تعداد شش هزار و 354 نفر به بانک مسکن معرفی شدند و تا پایان سال1390 این تعداد به 9 هزار نفر افزایش یافت.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان کازرون گفت: همزمان با سالروز تاسیس بنیاد مسکن به فرمان بنیانگدار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره ) پنج هزارمین واحد مسکونی طرح ویژه مقاوم سازی مسکن روستایی این شهرستان به بهره برداری رسید.