انتقاد مارادونا از سرمربی ایران:صدایم را که شنید تلفن را قطع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاتحاد امارات، مارادونا از مخالفت کارلوس کی روش با حضور در بازی امروز تیl الوصل بشدت ابراز ناراحتی کرد. وی با اشاره به پافشاری سرمربی تیم ملی ایران بر سفر خلعتبری به تهران و خط زدن وی از ترکیب تیم ملی در صورت تاخیر، اظهار داشت: هنگامی که کی روش به محل تمرینات الوصل آمد به او گفتم که ما به بهترین شکل خلعتبری را آماده نگه می داریم و همکاری کاملی با شما در این موضوع خواهیم داشت.

سرمربی الوصل افزود: با توجه به این مسائل انتظار داشتم که کی روش با حضور خلعتبری در دیدار امروز الوصل موافقت کند، اما از نحوه برخورد وی کاملا شوکه شدم و اصلا انتظار آنرا نداشتم.

ماراودانا تاکید کرد: من با کی روش تماس گرفتم و خود را معرفی کردم اما زمانی که وی صدایم را شنید تلفن را قطع کرد که این یک رفتار به دور از ادب است.

وی افزود: تا زمانی که سرمربی الوصل باشم و بازیکن ایرانی در تیمم باشد هرگز اجازه حضور کی روش در باشگاه را نمی دهم.

تیم فوتبال الوصل با برتری در دیدار رفت فینال مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های خلیج فارس در آستانه دستیابی به عنوان قهرمانی این رقابت‌ها قرار گرفته است. دیدار رفت فینال مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های خلیج فارس سه شنبه گذشته بین تیم‌های المحرق بحرین و الوصل امارات برگزار شد. در این دیدار که در ورزشگاه خلیفه اسپورت سیتی شهر عیسی بحرین برگزار شد، تیم الوصل برتری 3 بر یک را از آن خود کرد.

این پیروزی درحالی برای تیم الوصل رقم خورد که این تیم محمدرضا خلعتبری، مهاجم ایرانی خود را در ترکیب نداشت. خلعتبری در بازی روز یکشنبه تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل ازبکستان تک گل ارزشمند تیم کی‌روش را به ثمر رسانده بود.

