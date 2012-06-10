ورود 20 فروند شناور مسافری به ناوگان دریایی هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، سید عطاالله صدر صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: با توجه به اینکه 98 درصد سفرهای دریایی کشور در بنادر هرمزگان صورت می گیرد در سال جاری 20 فروند شناور مسافری استاندارد با هدف ارتقای ایمنی سفرهای دریایی و افزایش ظرفیت مسافری به حمل و نقل دریایی استان هرمزگان وارد خواهند شد.

وی افزود: برای بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل مسافری بیش از 30 میلیارد ریال هزینه خواهد شد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: این شناورها با ظرفیتهای 65 تا 150 نفر کار جابجایی مسافران را در مسیرهای جزایر استان هرمزگان به عهده خواهند گرفت.

صدر با اشاره به اینکه در ایام نوروز امسال بیش از پنج میلیون نفر مسافر در بنادر استان هرمزگان جابجا شدند، افزود: ساخت بندر نخل ناخدا، توسعه بندر شهید حقانی، افزایش ظرفیت بندر شهید ذاکری قشم، ساخت برج کنترل و اسکله های بندر هرمز، و توسعه بنادر کوچک از مهمترین برنامه ها در حوزه بنادر هرمزگان است.

وی عنوان کرد: در سال گذشته 300 میلیارد تومان سرمایه گذاری در پس کرانه های بندر شهید رجایی جذب شد و امسال ساخت کارخانه دام و طیور، ساخت مخازن بانکرینگ و برنامه ریزی برای هاب شدن هرچه سریعتر بندر شهید رجایی در منطقه از مهمترین برنامه های امسال در بندر شهید رجایی است.

وی گفت: با اجرای این برنامه ها در آینده شاهد تحول اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه خواهیم بود.