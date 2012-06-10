  1. بین الملل
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۵۸

مرکز حقوق بشری بیان کرد:

نقض گسترده حقوق بشر در بحرین و عربستان

نقض گسترده حقوق بشر در بحرین و عربستان

مرکز حقوق بشر قاهره در گزارشی از نقض حقوق بشر به شکل گسترده ای در بحرین و عربستان و سرکوب نداهای آزادی خواهانه مردم این دو کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الحرمین، مرکز حقوق بشر قاهره در گزارشی نگرانی خود را از نقض حقوق بشر در کشورهای عربی به ویژه بحرین و عربستان اعلام کرد.

در این گزارش آمده است: رژیمهای بحرین و عربستان تحرکات مردمی که در راستای بهار عربی انجام می شود را به شدت سرکوب می کنند.

مرکز حقوق بشر قاهره بیان کرد: علاوه بر سرکوب فعالان حقوق بشری در بحرین نظامیان رژیم تظاهرات مسالمت آمیز مردمی که خواهان آزادی بیشتر در این کشور و آزادی تمامی رهبران بازداشت شده خود هستند را سرکوب می کنند.

در این گزارش آمده است: سرکوب انتفاضه مردم بحرین در میان همسویی جامعه جهانی با رژیم بحرین و حمایت دیپلماتیک و نظامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از این رژیم انجام می شود.

شایان ذکر است رژیم بحرین با استفاده با تمامی سلاحهای ممنوعه قیام مردمی و مسالمت آمیز را سرکوب کرده است و رژیم آل سعود نیز صمن بازداشت شمار زیادی از مردم مناطق الشرقیه به خواسته های آنها توجهی ندارد.

کد مطلب 1622558

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