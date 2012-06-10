نقض گسترده حقوق بشر در بحرین و عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الحرمین، مرکز حقوق بشر قاهره در گزارشی نگرانی خود را از نقض حقوق بشر در کشورهای عربی به ویژه بحرین و عربستان اعلام کرد.

در این گزارش آمده است: رژیمهای بحرین و عربستان تحرکات مردمی که در راستای بهار عربی انجام می شود را به شدت سرکوب می کنند.

مرکز حقوق بشر قاهره بیان کرد: علاوه بر سرکوب فعالان حقوق بشری در بحرین نظامیان رژیم تظاهرات مسالمت آمیز مردمی که خواهان آزادی بیشتر در این کشور و آزادی تمامی رهبران بازداشت شده خود هستند را سرکوب می کنند.

در این گزارش آمده است: سرکوب انتفاضه مردم بحرین در میان همسویی جامعه جهانی با رژیم بحرین و حمایت دیپلماتیک و نظامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از این رژیم انجام می شود.

شایان ذکر است رژیم بحرین با استفاده با تمامی سلاحهای ممنوعه قیام مردمی و مسالمت آمیز را سرکوب کرده است و رژیم آل سعود نیز صمن بازداشت شمار زیادی از مردم مناطق الشرقیه به خواسته های آنها توجهی ندارد.