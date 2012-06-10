پیام تسلیت دبیرخانه کانون مساجد فارس به مناسبت ارتحال امام جمعه لارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است: عالم ربانی و مجاهد نستوه مرحوم آیت ‌الله سید عبدالعلی آیت‌ اللهی ستاره ای تابناک از تبار خاندان جلیل و مجاهد آیت الله سید عبدالحسین نجفی لاری بود که مجاهدت ها و نقش آفرینی این خاندان در مبارزه با استعمار و استبداد همچون برگ زرینی بر تارک تاریخ ایران اسلامی می درخشد.

به یقین فقدان این عالم فرهیخته و مجاهد فی سبیل الله، برای جهان اسلام ضایعه ای بس عظیم خواهد بود چرا که امام صادق (ع) فرموده اند چون مؤمن فقیهی از دنیا برود، رخنهاى در اسلام پدید آید که چیزى آن را نبندد.

این عالم ربانی و فقیه وارسته با مجاهدت های بی شائبه خود، همانند چراغ هدایت مردم شریف خطه جنوب استان فارس را در گسترش دین مبین اسلام، رسیدن به اهداف متعالیه قرآن و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هدایت و رهبری می کرد.

در بخش پایانی پیام دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان فارس با ذکر حکمت 147 نهج البلاغه " الْعُلَمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِیَ الدَّهْرُ أَعْیَانُهُمْ مَفْقُودَةٌ وَ أَمْثَالُهُمْ فِی الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ (دانشمندان تا پایان روزگار پاینده اند. خود از میان رفتهاند اما یاد ایشان در دل ها باقى است.) آمده است: رحلت جانسوز عالم شجاع و مجاهد فی‌ سبیل‌الله آیت‌الله سید عبدالعلی آیت‌ اللهی ( قدس‌الله نفسه الزکیه) را به پیشگاه حضرت ولی عصر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف)، مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران به خصوص مردم غیور و همیشه در صحنه خطه لارستان و بیت مکرم ایشان تسلیت گفته، برای بازماندگان از درگاه ایزد متعال صبر و شکیبایی مسئلت دارد.

امام جمعه لارستان شامگاه جمعه در سن 91 سالگی دار فانی را وداع گفت.