  1. استانها
  2. گلستان
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۱۸

منتظری:

نمایشگاه توانمندیهای فرهنگی هنری گلستان در تهران برگزار می شود

نمایشگاه توانمندیهای فرهنگی هنری گلستان در تهران برگزار می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از برگزاری نمایشگاه توانمندی و قابلیتهای فرهنگی هنری استان در فرهنگسرای نیاوران تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری صبح یکشنبه در در جلسه هماهنگی هفته هنر استان افزود: این نمایشگاه از تاریخ دهم تا چهاردهم تیر ماه سال جاری در فرهنگسرای نیاوران تهران با حضور هنرمندان ، اهالی فرهنگ و هنر و تمامی شخصیتهای برجسته سیاسی ، فرهنگی و ادبی استان که دارای درجات و عناوین درخشانی هستند، برگزار می شود.

دکتر منتظری در ادامه افزود : این نمایشگاه شامل بخشهای مختلفی از جمله غرفه های صنایع دستی و زیور آلات، سوغات و غذاهای محلی ، چشم اندازهای گردشگری ، مد لباس با رویکرد لباسهای محلی ، قصه گویی و نقالّی برای کودکان و ... خواهد بود و بازدید از آن برای عموم آزاد و رایگان است.

وی بیان داشت: همچنین در این نمایشگاه برنامه های آیینی ، سنتی و فولکلور نمایشی و موسیقی استان دراین نمایشگاه به اجرا در خواهد آمد.

کد مطلب 1622561

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها