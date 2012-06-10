مسعود ادریسی سفیر پیشین ایران در لبنان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحولات سوریه و مواضع روسیه مبنی بر لزوم نقش آفرینی ایران برای حل و فصل بحران سوریه و شرکت ایران در کنفرانس سوریه تصریح کرد: کشورهای بزرگ چه امریکا و اروپا که مخالف اسد هستند و چه روسیه و چین که مواضع حمایت از دولت سوریه را دارند همه می دانند که ایران در منطقه و به خصوص تحولات سوریه نقش موثری دارد.

وی افزود: با توجه به نفوذ ایران در منطقه و سوریه طبیعی است که طرفین این نقش را کتمان نمی کنند.

این کارشناس مسائل خاورمیانه یادآور شد : هم اکنون طرفین به این نتیجه رسیده اند که بدون نقش آفرینی ایران مشکل سوریه حل نمی شود هرچند که این موضع از سوی روسیه و کوفی عنان نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه مطرح می شود که البته این مواضع منطبق بر واقعیات منطقه است.

ادریسی تاکید کرد:تا زمانی که کشورهای صاحب نفوذ در منطقه مانند ایران نقش منطقه ای شان ایفا نشود حل مسائل منطقه با مشکل روبرو است و این را کوفی عنان به خوبی درک کرده هرچند امریکا و غرب با وجود اذعان به نقش ایران به خاطر خصومتی که با ایران دارند تا کنون تمایلی برای حضور در مذاکرات نشان نداده اند اما آن ها نیز باید این واقعیت را بپذیرند.

مدیرکل سابق خاورمیانه عربی و شمال افریقای وزارت امور خارجه در رابطه با احتمال سرایت تنش های سوریه به اسرائیل یادآور شد: سرویه در 50 سال گذشته نقش مهمی در منطقه داشته و تحولات سوریه تا کنون بر سایرین به خصوص بر دو بخش یعنی لبنان و رژیم صهیونیستی اثر مستقیم داشته است.

وی تصریح کرد:هم اکنون شاهدیم که تنش های سوریه اثر خود را بر لبنان گذاشته و منطقه طرابلس مدتی است که نارام است و مطمئنا تنش لبنان هم اثر مستقیمی بر رژیم صهیونیستی دارد که این را با توجه به سابقه و تجربه قبلی در تاثیر تحولات لبنان بر اسرائیل بیان می کنم.

ادریسی با بیان اینکه تنش در لبنان به زودی به اسرائیل نیز سرایت می کند اظهار کرد: سوریه، لبنان و اسرائیل یک زنجیره هستند که ثبات سوریه بر ثبات منطقه و دیگران اثر می گذارد و تنش و نارامی در آن نیز روی بقیه اثر خواهد داشت که رژیم صهیونیستی از این دایره دور نیست و در مجموع میتوان انتظار داشت که با شدید تر شدن تنش های سوریه بحران به رژیم صهیونیستی سرایت کند.