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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۱۰

کریم زاده اعلام کرد:

اجرای طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه در 20 پایگاه استان مرکزی

اجرای طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه در 20 پایگاه استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه در 20 پایگاه استان مرکزی انجام می شود.

سیف الله کریم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام آغاز طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه در20 پایگاه استان افزود: خانواده‌های نوآموزان بدو ورود به دبستان می‌توانند برای سنجش کودکان خود به نزدیک‌ترین پایگاه سنجش محل سکونت‌شان مراجعه کنند.

وی با اشاره به اینکه داشتن شناسنامه سلامت برای ثبت نام دانش آموزان پایه اول ابتدایی اجباری است از ثبت نام دانش آموزان پایه اول ابتدایی  تا 30 خردادماه جاری در مدارس خبر داد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی افزود: در این طرح نوآموزان از نظر بینایی، شنوایی، آمادگی تحصیلی، قد و وزن، دهان و دندان و واکسیناسیون سنجش می‌شوند.

 وی گفت: طرح سنجش با حضورهزار و 440 نفر از عوامل اجرایی و ستادی با برقراری پایگاه‌های سنجش و به منظور پوشش صددرصدی برگزار می‌شود.

وی افزود: این طرح به صورت خودگران برگزار می شود و هزینه آن به حساب خزانه دولت واریز و پس از پایان طرح، حق الزحمه دست اندرکاران که همگی از نیروهای آزاد هستند، پرداخت خواهد شد.

کد مطلب 1622563

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