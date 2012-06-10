پیشتازی شفیق در ملبورن/ نتایج نظرسنجی الجزیره درباره انتخابات مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، نتایج اولیه شمارش آراء دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر در خارج از کشور و در شهر ملبورن استرالیا حاکی از آن است که احمد شفیق آخرین نخست وزیر رژیم مخلوع حسنی مبارک بیشترین آراء را کسب کرده است.

وی از یک میلیون و 106 هزار رای، 855 هزار رای کسب کرده است و محمد المرسی نامزد گروه اخوان المسلمین مصر 128 هزار رای به دست آورده است. آراء باطل نیز بالغ بر 123 هزار رای بوده است.

الجزیره نیز نتایج نظرسنجی خود را درباره اینکه کدام نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر پیروز انتخابات خواهد بود را منتشر کرد.

به موجب این نظرسنجی که طی روزهای گذشته برگزار شد، محمد المرسی بیشترین شانس پیروزی را خواهد داشت.

بیش از 39 هزار نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند. 81،49 درصد حاضران در این نظرسنجی اعلام کرده اند که محمد المرسی بیشترین آراء را در دور دوم انتخابات کسب خواهد کرد.

80 درصد حاضران در این نظرسنجی معتقدند محمد المرسی تنها نامزدی است که آزادی برپایی اعتراضات مسالمت آمیز و احقاق حقوق خانواده های شهدای انقلاب 25 ژانویه و محاکمه عناصر رژیم حسنی مبارک را تضمین خواهد کرد.

گفتنی است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر در داخل کشور روزهای 16 و 17 ژوئن (27 و 28 خرداد) برگزار خواهد شد.