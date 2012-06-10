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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۰۶

جمشیدی:

قابلیتهای گلستان در هفته هنر به ایرانیان معرفی می شود

قابلیتهای گلستان در هفته هنر به ایرانیان معرفی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت: هفته هنر فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتها و قابلیتهای فرهنگی و هنری استان به مردم کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی هفته هنر استان با بیان این مطلب افزود : برگزاری نمایشگاه بزرگ توانمندیها و قابلیتهای فرهنگی هنری گلستان  در تهران با حضور هنرمندان و چهره های شناخته شده استان در سطح ملی می تواند نقش موثری در ارائه قابلیتهای استان گلستان به سایر مردم ایران داشته باشد.

وی در ادامه هنر را زبان تفسیر و تبیین برشمرد و تصریح کرد : اثر گذاری هنر بسیار وسیع و عمیق است و ماندگاری بسیار بالایی داشته و ضمانت اجرایی و کار آمدی آن برای همگان مشهود است.

جمشیدی ادامه داد : بخشی از هنر خروجی تولیدی دارد همانند صنایع دستی و بخشی دیگر مشاهده ای است و ماندگاری ذهنی و درونی دارد و اثر گذاری آن سالها در وجود انسان ماندگار خواهد بود.
 
وی تأکید کرد: اگر بتوانید مخاطبتان را بوسیله هنر جذب کنید ، تحولی شگرف در او ایجاد کرده اید که ویژگی کارآمدی و ماندگاری خواهد داشت و باید در حکومت دینی به گونه ای عمل کنیم که اثرگذاری هنر مثبت و ماندگار باشد تا بتوانیم با مردم تعامل و ارتباط داشته باشیم.
کد مطلب 1622569

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