طرح جمع آوری اطلاعات واحدهای معدنی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور معادن و صنایع معدنی با اعلام این خبر افزود: دارندگان پروانه بهره برداری معادن باید از طریق آدرس http://amarsanat.mim.gov.ir به سامانه ظرفیتهای تولید مراجعه کرده و نسبت به تکمیل یا ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.
وجیه الله جعفری تاکید کرد: از این پس ارائه هرگونه خدمات به معادن (در سطح سازمان و ستاد) منوط به ثبت اطلاعات، اخذ کد رهگیری ازسامانه مذکور و ثبت اطلاعات تولید در سامانه آمار تولید خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت ساماندهی اطلاعات بخش معدن از طریق ایجاد پایگاه اطلاعات معدن کشور، گفت: با توجه به اجرای پروژه یکپارچهسازی اطلاعات و فرآیندهای بخش صنعت (از طریق سامانه های بهین یاب و هماهنگ) که با تلاش همکاران و سازمانهای استانی اجرا شده است، ضرورت دارد اطلاعات بخش معدن نیز از طریق ایجاد پایگاه اطلاعات معادن کشور ساماندهی شود.
جعفری در بخش دیگری از سخنانش در خصوص اهداف اجرای این طرح، تصریح کرد: با اجرای کامل این طرح، از یک سو اطلاعات آماری مورد نیاز حوزه معدن به روز رسانی می شود که در سیاستگذاریهای این بخش تاثیر قابل توجهی خواهد داشت، و از سوی دیگر در بعد کلان، تحقق شعار دولت الکترونیک را به دنبال دارد.
به گفته وی، در این طرح اطلاعات پایه و مختصری از مجوزها و یکسری اطلاعات مثل میزان آب و برق مصرفی و سوخت مورد نیاز واحدها دریافت خواهد شد و در پایان یک کد رهگیری به ثبت نام کنندگان داده میشود تا از این پس برای دریافت هرگونه خدمت از سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها از این کد استفاده کنند.
این مقام مسئول در عین حال به مزایای اجرایی شدن طرح ایجاد پایگاه اطلاعات معادن اشاره کرد و گفت: با ثبت اطلاعات دارندگان پروانه بهرهبرداری معادن در سامانه مذکور، به زودی بخش قابل توجهی از مراحل مربوط به ثبت، صدور و دریافت پروانهها به صورت الکترونیکی انجام میشود و از همین رو مراجعه حضوری فعالان بخش معدن به دفاتر و ادارات سازمان کاهش یافته و روند خدمات دهی به فعالان این بخش تسریع خواهد شد.
وی با بیان اینکه در فاز اول اجرای این طرح بیش از 4هزار نفر نسبت به ثبت اطلاعات واحد خود اقدام کردهاند، خاطرنشان کرد: همزمان با آغاز طرح ایجاد پایگاه اطلاعات معادن ضرورت دارد همه کسانی که دارنده پروانه بهرهبرداری هستند، دوباره در این طرح شرکت کرده و نسبت به تکمیل اطلاعاتی که پیش از این وارد کردهاند، اقدام نمایند. علاوه براین، دارندگان پروانه بهرهبرداری که تابه حال در این طرح شرکت نکردهاند نیز می بایست نسبت به ثبت نام و دریافت کد رهگیری اقدام کنند.
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