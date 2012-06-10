190 نفر در سیزدهمین مسابقات ملی مهارت در یزد ثبت‌ نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال میرجلیلی اظهار داشت: در این دوره از مسابقات 191 نفر در 23 رشته از 29 رشته تأیید شده ثبت‌نام کرده‌اند که این افراد در مرحله اول در مسابقات شهرستانی به رقابت خواهند پرداخت و برگزیدگان به مسابقات استانی راه پیدا می‌ کنند.

وی بیان کرد: افراد ثبت‌نام شده در دوره مشابه قبل 174 نفر و در 19 رشته ثبت‌نامی بوده‌اند که این آمار نشان‌دهنده استقبال بیشتر از این دوره از رقابت‌ها است.

میرجلیلی بیشترین آمار شرکت‌کنندگان در مسابقات را در مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای آیت‌الله خامنه‌ای یزد با ثبت نام 54 نفر عنوان کرد.

وی افزود: رشته رباتیک با ثبت‌نام و شرکت 27 نفر بیشترین استقبال را در بین کارآموزان داشته است.

مسئول المپیاد اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان عنوان کرد: مرحله شهرستانی سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت، خرداد ماه سال جاری انجام می‌شود و برگزیدگان این مرحله در مرحله استانی که به صورت پروژه عملی 29 و 30 تیر ماه برگزار می‌شود، شرکت می‌کنند.

وی افزود: قبول‌شدگان مرحله استانی نیز به مرحله کشوری که شهریور ماه سال جاری برگزار می‌شود، راه می‌یابند.

میرجلیلی یادآور شد: برگزیدگان نهایی این دوره از مسابقات ملی مهارت به همراه برگزیدگان دوازدهمین مسابقات ملی مهارت که 29 بهمن تا دوم اسفند ماه سال گذشته برگزار شد، پس از شرکت در اردوهای آماده سازی برای حضور در چهل و دومین مسابقات جهانی مهارت که در سال 2013 در کشور آلمان برگزار می‌شود، راه می ‌یابند.

70 دوره مهارت آموزی در آموزشگاه‌های آزاد مهریز برگزار شد

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان مهریز گفت: در سال گذشته 78 دوره آموزش مهارت شامل 42 دوره ویژه خواهران و 36 دوره ویژه برادران برگزار شده است.

ابوالقاسم هاشمی اظهار داشت: در سال گذشته موسسات کارآموزی آزاد این شهرستان 80 هزار و 440 نفر ساعت در قالب 397 نفر دوره آموزش مهارت ویژه خواهران و 28 هزار و 634 نفر ساعت در قالب 578 نفر دوره ویژه برادران ارائه کردند.

وی بیان کرد: عملکرد آموزشی این موسسات از لحاظ نفر دوره 48 درصد و از نظر نفر ساعت 11 درصد رشد داشته است.

هاشمی افزود: سال گذشته 214 مهارت آموخته در آموزشگاه های آزاد شهرستان مهریز در آزمون های سنجش مهارت شرکت داشته اند که 118 نفر از آنها در آزمون های نهایی قبول و موفق به دریافت گواهینامه مهارت شده اند.

وی همچنین از تأسیس دو آموزشگاه آزاد در رشته طراحی و دوخت و تمدید پنج پروانه تأسیس آموزشگاه های آزاد در مهریز خبر داد.

هاشمی، تعداد بازرسی صورت گرفته از مؤسسات کارآموزی آزاد در سال گذشته را 55 مورد اعلام کرد.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مهریز همچنین از صدور 15 ابلاغ مربیگری مربیان آموزشگاه های آزاد تابعه و تمدید پنج کارت مربیگری پنج ساله و 12 مورد ابلاغ یک ساله مربیان آموزشگاه های آزاد این شهرستان خبر داد.

آموزش شهروند الکترونیک در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اردکان

در نشستی به منظور هماهنگی و مشارکت ارگان ها در اجرای طرح شهروند الکترونیک، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اردکان آمادگی این مرکز را برای برگزاری دوره های اموزشی این طرح اعلام کرد.

در این نشست که با حضور مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای اردکان و مشاور IT شهرداری اردکان برگزار شد، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان به ثبت نام در دوره های شهروند الکترونیک از طریق پورتال و شرکت در آزمون های همسان کشوری و دریافت مدرک بین المللی فنی و حرفه ای اشاره کرد.

حبیب الله کارگر ضمن بیان اهمیت آموزش های مهارتی گفت : می توان این دوره ها را به صورت استانی نیز برگزار کرد و برای افراد گواهی شرکت در دوره صادر کرد.

نادر متألهی، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای اردکان نیز در این نشست با اشاره به مزایای آموزش شهروند الکترونیک و شهر الکترونیک از در اختیار قرار دادن فضاهای آموزشی مورد نیاز برای اجرای طرح فوق در این شهرستان از سوی اداره آموزش و پرورش و دانشکده فنی و مهندسی شهید بهشتی شهرستان اردکان خبر داد.

مشاور IT شهرداری اردکان هم با بیان توضیحاتی در خصوص طرح شهروند الکترونیک، خواستار برگزاری دوره های آموزشی به صورت فشرده ، کاربردی تر شدن دوره ها و اضافه کردن برخی آموزش های مورد نیاز که در استاندارد آموزش های فنی و حرفه ای نیز شد.

آزمون های سراسری سنجش مهارت بخش های اقتصادی برگزار شد

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد از برگزاری آزمون های سنجش مهارت بخش های اقتصادی اعم از صنعت ساختمان و قالیبافی همزمان با سراسر کشور در یزد خبر داد.

حبیب الله کارگر افزود: این آزمون ها در راستای تفاهم نامه با مرکز ملی فرش ایران و ادارات کل بازرگانی برگزار شده است.

کارگر با بیان اینکه در مجموع چهار هزار و 341 نفر در آزمون های سنجش مهارت شرکت کردند افزود: روز هجدهم خرداد ماه 159 نفر در آزمون قالیبافی و 81 نفر در آزمون های صنعت ساختمان به رقابت پرداختند.

وی تعداد شرکت کنندگان در آزمون های پایان دوره مراکز و آموزشگاه های آزاد را 4 هزار و 101 کارآموز اعلام کرد و افزود: دو هزار و 271 نفر از شرکت کنندگان را برادران و یک هزار و 830 نفر از آنها را خواهران تشکیل دادند.

آموزش روش های اطفاء حریق ویژه کارگران معدن بافق

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بافق گفت: کارگران و کارمندان مجتمع معدنی فسفات آسفوردی بافق با روش های اطفاء حریق در مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان آشنا شدند.

کاظم ناظمی از آموزش 26 نفر از کارگران و کارمندان مجتمع معدنی فسفات اسفوردی شهرستان بافق خبر داد و گفت: در یک کارگاه دو روزه این افراد به میزان 312 نفر ساعت در زمینه مهار آتش و اطفاء حریق آموزش دیدند.

وی بیان کرد: آشنایی با حریق و انواع آن، نحوه برخورد با فرد دچار حریق شده، آشنایی با جدول شش گانه آتش، آشنایی با انواع خودروهای آتش نشانی و آشنایی با انواع کپسول های اطفاء حریق و نحوه عملکرد آنها از جمله عنوان های آموزشی در این کارگاه بوده است.

ناظمی عنوان کرد: با توجه به اینکه فسفات ماده ای سریع الاشتعال بوده و کار کردن در چنین معادنی خطرات خاص خود را دارد برای جلوگیری از خطرات پیش بینی نشده و کاهش تلفات اینگونه حوادث، برگزاری این چنین دوره ها برای کارگران معادن فسفاتی ضروری است.