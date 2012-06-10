نباید تفاوتی میان رئیس مجلس و یک دربان در مراجعه به بیمارستان ها باشد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه صحن علنی امروز مجلس بعد از گزارش وزیر بهداشت و درمان در صحن علنی مجلس از اقدامات و عملکرد این وزارتخانه برخی نمایندگان در خصوص عملکرد این وزارتخانه سئوالاتی را از وزیر مطرح کردند.

بر همین اساس حسن کامران نماینده مردم اصفهان خطاب به وزیر بهداشت گفت: تا کی می خواهیم تبعیض در بیمارستان ها داشته باشیم.



وی در ادامه افزود: رئیس مجلس و یک دربان نباید در مراجعه به بیمارستان نسبت به ارائه خدمات دچار تبعیض باشند.



نماینده مردم اصفهان خاطر نشان کرد: چه برنامه ای وجود دارد که همه در بحث بهداشت و سلامت به یک چشم و یکسان دیده شوند و چوپان و ارباب با هم فرقی نداشته باشند. چه باید کرد که در نظام مقدس اسلامی تبعیض رفع شود.



کامران در ادامه سخنان خود به مشکل ایثارگران اشاره کرد و گفت: چرا باید برای حل مشکلات این قشر وقتی به بنیاد مراجعه می کنند بنیاد آنها را به دستگاههای دیگر و وقتی به دستگاههای دیگر مراجعه می کنند آنها نیز به بنیاد پاس دهند.



نماینده مردم اصفهان با اشاره به فوت مادر دو شهید در یکی از بیمارستان های استان البرز گفت: چرا باید صبح تا شب مادر دو شهید به علت عدم وجود پزشک متخصص مقیم در بیمارستان رها باشد

وی در ادامه افزود: در برنامه پنجم توسعه که جوهر آن هنوز خشک نشده و دو سال از آن می گذرد قرار بود اعضای هیئت علمی تمام وقت باشند یا در بیمارستان یا در دانشگاه اما ایناتفاق هنوز محقق نشده است.



کامران در ادامه اظهار داشت: سئوال دیگر بنده از وزیر بهداشت که در یک زمان همکار ما بود این است که چرا باید یک میلیارد تومان از بودجه سلامت به بخش شهرسازی اختصاص داده شود و چرا بعد از این اقدام، خانم وزیر اعتراضی نکردند.

وی همچنین با اشاره به طرح پزشک خانواده گفت: این طرح خوبی است اما مشکل آن نبود نظام زیر ساخت است.