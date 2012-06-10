  1. دين، حوزه، انديشه
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۱۲

برگزاری همایش وحدت و تقریب مذاهب در پاکستان

برگزاری همایش وحدت و تقریب مذاهب در پاکستان

همایش سه روزه "وحدت و تقریب با محوریت بیداری اسلامی" با حضور دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و جمعی از علما و اندیشمندان مسلمان 22 خرداد ماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدعلی تسخیری در رأس هیأتی در این همایش شرکت می کند.

همایش‌ سه روزه" وحدت و تقریب با محوریت بیداری اسلامی" از سوی نمایندگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در اسلام‌آباد ،22 تا 24 خرداد ماه در پاکستان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1622578

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