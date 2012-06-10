برگزاری همایش وحدت و تقریب مذاهب در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمدعلی تسخیری در رأس هیأتی در این همایش شرکت می کند.
همایش سه روزه" وحدت و تقریب با محوریت بیداری اسلامی" از سوی نمایندگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در اسلامآباد ،22 تا 24 خرداد ماه در پاکستان برگزار میشود.
همایش سه روزه "وحدت و تقریب با محوریت بیداری اسلامی" با حضور دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و جمعی از علما و اندیشمندان مسلمان 22 خرداد ماه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمدعلی تسخیری در رأس هیأتی در این همایش شرکت می کند.
همایش سه روزه" وحدت و تقریب با محوریت بیداری اسلامی" از سوی نمایندگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در اسلامآباد ،22 تا 24 خرداد ماه در پاکستان برگزار میشود.
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