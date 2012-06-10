برگزاری همایش وحدت و تقریب مذاهب در پاکستان

همایش سه روزه "وحدت و تقریب با محوریت بیداری اسلامی" با حضور دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و جمعی از علما و اندیشمندان مسلمان 22 خرداد ماه برگزار می‌شود.