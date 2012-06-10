اندیشیدن صحیح باید از کودکی آموزش داده شود

مهرنوش هدایتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروزه روانشناسان معتقدند ریشه تمام مشکلاتی که در بزرگسالی وجود دارد به دوران کودکی افراد باز میگردد و این امر نشاندهنده اهمیت پرورش و تربیت کودکان است اما متأسفانه به این مسئله در کشور ما اهمیت چندانی داده نشده است.
وی افزود: در دنیای امروز چون جامعه بزرگسالان دچار مشکلات بسیاری است برای کنترل آن از مسکنهای اجتماعی استفاده میشود، شیوهای که به نظر میرسد تاکنون با شکست مواجه شده است.
این روانشناس برجسته با بیان اینکه ما به جرم کودک بودن، به بچههایمان میگوییم فکر نکنند، تصریح کرد: عدم آموزش کودک از سنین پایین سبب میشود تا کودکان حقوق خود را نشناسند و در عین حال به حقوق دیگران هم احترام نگذارند.
وی ادامه داد: پژوهشگاه علوم و فنون که در شهرهای مختلف کشور دارای شعبه است از طریق کتابهایی با عنوان "فلسفه برای کودکان " یا "فبک" در تلاش است جامعهای ایجاد کند که خشونت به معنای عام کلمه در آن وجود نداشته باشد و در نتیجه امکان گفتگو بیشتر فراهم بوده و جامعه نیز سالمتر شود
هدایتی درباره چگونگی شکلگیری کتابهای فبک تصریح کرد: این کتابها برای نخستین بار توسط «مت جولیتمن» و «آنا مارگرتا» نوشته شد.
عضو هیئت علمی گروه فبک در پژوهشگاه علوم وفنون تصریح کرد: این کتابها که توسط یک فیلسوف نوشته شده، در ابتدا جاذبه بصری نداشت و حتی تم داستان هیچ هیجانی را دنبال نمیکرد.
وی افزود: این موضوع عمدی بود چرا که آقای «لیتمن» عقیده داشت نباید انحرافی در ذهن کودک توسط هیجانات و تصاویر ایجاد کنیم.
عضو پژوهشگاه علوم و فنون تاکید کرد: بعدها کسانی که راه لیتمن را ادامه دادند و به جای فلسفه برای کودکان فلسفه با کودکان را به وجود آوردند و کتابها را تغییر دادند.
وی اضافه کرد: این کتابها تحت عنوان picture book منتشر شدند و برعکس آنچه لیتمن معتقد بود هیچ متنی نداشته و فقط تصویری هستند اما یک تم و مفهوم فلسفی را القا میکنند به این معنا که بچهها را به تفکر پیرامون مفهوم فلسفی وامیدارند.
هدایتی با اشاره به اینکه این کتابها در ایران با عنوان اختصاری "فبک" شناخته میشوند گفت: به طور کلی کتابهای فبک در دنیا در حال نوینسازی و محدودیتی در زمینه متحول شدن ساختار آنها وجود ندارد.
کتابهای فبک به روش تفکر فلسفی عمل میکند
این روانشناس برجسته درباره علت استفاده از علم فلسفه در این کتابها بیان داشت: علم فلسفه بیشتر از سایر علوم فرد را به تفکر وامیدارد، از طرفی این برنامهها مفاهیم انتزاعی فلسفی و آراء فیلسوفان بزرگ را مطرح نمیکند، بلکه بیشتر به روش تفکر فلسفی عمل میکند.
وی ادامه داد: بدین ترتیب کودکان در حلقههای کند و کاو قرار میگیرند و پیرو مفاهیمی که مطرح میشود و ایدهها و سؤالات مطرح شده میتوانند تأمل و تفکر عمیقتری داشته باشند.
کتابهای فبک استدلال در برابر خشونت را آموزش میدهد
هدایتی تصریح کرد: همچنین این کتابها سبب افزایش اعتماد به نفس کودکان، خودباوری و بهبود هوش اجتماعی و روابط بین فردی آنها میشود، ضمن اینکه کودک استدلال در برابر خشونت را یاد گرفته و منطقش را قویتر میکند.
وی افزود: بنابراین با کمک این روش ما کودکان را آموزش میدهیم تا بتوانند توانایی مدیریت رفتار خود را به دست آورند، یعنی همان چیزی که متأسفانه بسیاری از جوانان ما فاقد آن هستند.
عضو گروه فبک با اشاره به بومیسازی این کتابها در ایران گفت: ما در دپارتمان فلسفه برای کودکان در پژوهشگاه علوم انسانی در حال بومیسازی این داستانها هستیم و سعی داریم این کتابها را به سبک ایرانی بازنویسی کنیم.
وی اضافه کرد: تعدادی از این داستانها کاملاً اقتباسی هستند اما تلاش شده به فرهنگ ما نزدیک شوند به طور مثال اسامی تغییر کردهاند یا اینکه بخشهایی از کتاب که در فرهنگ ما جای ندارد تغییر داده شده، مانند کتاب لیزا که اکنون با نام کتاب لیلا بومیسازی شده است.
این روانشناس برجسته در ادامه تصریح کرد: برخی از این کتابها تحت عنوان گام به گام تا اندیشه توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کاملاً بومیسازی شده و در تهیه آنها از کتابهای ایرانی مانند داستانهای مولوی استفاده و توسط نویسندگان ایرانی به نگارش در آمده است.
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