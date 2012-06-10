استرالیا باید الگوی والیبال ایران باشد/ ولاسکو را از دست ندهیم

ناصر شهنازی که تا پیش از اعزام تیم ملی والیبال به مسابقات انتخابی المپیک به عنوان مربی در کنار اعضای کادر فنی این تیم و ملی‏پوشان بود، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: رقابت‏های گزینشی همیشه حساسیت‏های بالایی دارد به خصوص اگر برای المپیک باشد. ممکن است خیلی از تیم‏ها شایسته گرفتن سهمیه باشند اما فقط به تعداد محدودی سهمیه می‏دهند.

وی تصریح کرد: ایران به حق یکی از تیم‏های شایسته برای گرفتن سهمیه بازی‏های المپیک بود. بازیکنان این تیم با زحمات شبانه روزی که در کنار ولاسکو و دیگر مربیان داشتند، با آمادگی بالایی در مسابقات شرکت کردند اما به هر حال همه تیم‎ها آمده بودند تا سربلند از رقابت‏ها خارج شوند.

مربی پیشین تیم ملی والیبال با تاکید بر اینکه نگرفتن سهمیه المپیک جای تاسف دارد، خاطرنشان کرد: در جریان این رقابت‏ها شاهد چهره‎های جوان و جدیدی بودیم که در والیبال ظهور کرده‏اند. باید به فکر سرمایه گذاری روی آنها باشیم و اینکه با حفظ ولاسکو برای آینده‏ای بهتر و المپیک‎های دیگر تلاش داشته باشیم.

شهنازی که تجربه هدایت تیم والیبال جوانان در رقابت‎های جهانی را دارد با اشاره به اینکه تیم ملی ایران با پیروزی استرالیا برابر چین و المپیکی شدن این تیم از کسب سهمیه بازی‏های لندن بازماند، یادآور شد: استرالیا طی دو دوره گذشته رقابت‏های قهرمانی آسیا در سطح خیلی بالایی قرار نداشت اما این تیم طی چند سال گذشته برنامه ریزی منظمی داشت. حتی این تیم پیش از شرکت در مسابقات ژاپن اردوی دوسه ماه در اروپا برگزار کرده بود.

"تیم ملی ایران در دیدارهای دوستانه مقابل استرالیا پیروز شد. در حالیکه همین تیم در رقابت‏های گزینشی ما را شکست داد و در نهایت هم المپیکی شد. چرا؟"، این مربی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: استرالیا تیم استخوان داری است چون همان طور که گفتم به دنبال یک برنامه ریزی چندساله و کار روی تیمش در این رقابت‏ها شرکت کرد. هیچ کس تصور نمی‏کرد امروز این تیم چین را سه بر صفر شکست دهد.

وی ادامه داد: ضمن اینکه تیم ایران پیش از اعزام به ژاپن مسابقات تدارکاتی مهمی را که قرار بود در چک و هلند برگزار شود، از دست داد. مشکلاتی که ما برای حضور در تورنمنت‏های بین‏المللی داریم خیلی از تیم‏های بزرگ دیگر ندارند. ضمن اینکه برد و باخت همیشه برای همه تیم‏ها وجود دارد. در فوتبال هم یک سال برزیل قهرمان می‏شود و یک بار آرژانتین.

مربی پیشین تیم والیبال جوانان تاکید کرد: مهم این است که والیبال راهی که در پیش گرفته است را قطع نکند به خصوص اینکه الان ترکیب تیم جوان تر شده است. باید ولاسکو حفظ شود و با اضافه کردن چند بازیکن جوان دیگر برای آینده و المپیک دیگر برنامه ریزی کنیم. باید استرالیا و برنامه ریزی چندساله این تیم را الگو قرار دهیم و از حالا برای المپیک آتی تلاش کنیم.

ناصرشهنازی در پایان خاطرنشان کرد: نباید گذشته را فراموش کرد. تیم ایران با ولاسکو برای نخستین بار قهرمان آسیا شد و در مسابقات جام جهانی تیم های بزرگی را به زانو درآورد. پس باید سرمربی تیم ملی را حفظ کنیم و از تجربیات او همچنان بهره ببریم.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مسابقات والیبال گزینشی المپیک امروز یکشنبه تیم ملی استرالیا با نتیجه سه بر صفر چین را شکست داد. با رقم خوردن این نتیجه استرالیا المپیکی شد و ایران از کسب سهمیه این بازی‏ها بازماند.