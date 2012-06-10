ایمیدرو باید یک سازمان اقتصادی با نگاه خصوصی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در مراسم معارفه و تودیع مدیران قبلی و جدید سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران تاکید کرد : ایمیدرو باید به عنوان یک سازمان اجرایی اشتغالزایی ، ایجاد فرصت های بیشتر برای تولید ، افزایش صادرات و سرمایه گذاری بیشتر را کار اصلی خود قرار دهد که درغیر این صورت راه به بیراهه رفتن است.

وی از مدیر عامل جدید ایمیدرو خواست هرچه زودتر به ارایه جدولی ساده اما کامل درباره وضعیت کنونی این سازمان و موقعیت آن براساس سیاست های اعلام شده در سال تولید ملی در پایان امسال اقدام کند.



به گفته وزیر صنعت ، معدن و تجارت، این جدول باید به موضوعاتی چون میزان تامین منابع مالی از منابع مختلف برای پروژه ها ، چگونگی ایجاد ظرفیت های جدید تولید ، رقم صادرات و میزان فروش بپردازد.



از نظر غضنفری، ایمیدرو یک سازمان توسعه ای است و در هر مقطع از تاریخ صنعتی کشور ضمن انجام ماموریت های همیشگی خود ماموریت های ویژه ای هم دارد به عنوان مثال در شرایط حاضر باید حتی الامکان از عملیات کارخانه داری و مدیریت تولید گذر کرد و به کارخانه سازی و مدیریت بهره وری روی آورد .

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه ،در ایمیدرو تنها با یک سازمان و نهاد فنی مواجه نیستیم ، عنوان کرد: نباید اجازه دهیم برخی مسائل در موضوعات فنی همچون سرمایه گذاری ، پروژه ، معدن ، اکتشاف، خرید و فروش پنهان شود و کار کردن را سخت کند.

وی همچنین از "فریدون احمدی" مدیرعامل جدید ایمیدرو به عنوان فردی آشنا به امور اجرایی نام برد و گفت: وی تاکنون پروژه های بسیاری را با موفقیت مدیریت کرده ، با موضوع سرمایه گذاری و بنگاه داری به خوبی آشنا است و به عنوان رئیس هیئت مدیره مس و مسئولیت پیشین او در معاونت پارلمانی مجلس با مسائل تخصصی و اجتماعی به خوبی آشنا است .

غضنفری با قدردانی از خدمات "وجیه اله جعفری " در دوران سرپرستی ایمیدرو ، گفت: وی در یک شرایط خاصی سکاندار این سازمان بوده و با کمک و بهره گیری از تجربه او می توان کارها را به سرعت به جلو برد.



وزیر صنعت ، معدن و تجارت با تاکید براینکه باید در مسیر دستور رهبری در سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی قدم برداریم ، ادامه داد: این سازمان باید در اشتغالزایی موثر باشد و کار توسعه ای - اقتصادی کند.



غضنفری ادامه داد : ایمیدرو باید یک سازمان توسعه ای - اقتصادی با نگاه خصوصی باشد و دراین سازمان کار حرف اول را بزند.

وی با اشاره به وجود بیش از 57 میلیارد تن ذخایر معدنی در کشور و اینکه از این میزان تنها 300 میلیون تن استخراج می شود ، گفت: باید برای به اتمام رساندن طرح های نیمه تمام عزم خود را جزم کنیم.



غضنفری وجود بیش از حدود 40 شرکت زیر مجموعه ایمیدرو را مورد توجه قرار داد و افزود: این سازمان گسترده می تواند با جذب منابع مالی جدید فرایند حرکت سریع تر را که نیازمند نگاهی متفاوت است ، ادامه دهد.



وی همچنین ادامه داد : با توجه به اخذ مصوبه استانی در استان خراسان رضوی مبنی بر سرمایه گذاری برای تولید 20 میلیون تن کنسانتره و گندله از منابع معدنی ، ذخایر معدنی خواف سنگان این سرمایه گذاری باید هرچه سریع تر توسط مدیریت جدید عملیاتی گردد.

غضنفری افزود: از ایمیدرو انتظار می رود در مورد سایر پروژه های نیمه تمام و ذخایر معدنی موجود هم همانند معدن خواف با سرعت و با دقت عمل شود .

وی با اشاره به فعالیت های خوبی که در فولاد مبارکه ، ذوب آهن اصفهان ، شرکت ملی مس و سایر معادن انجام شده و همچنان در حال انجام است ، از ایمیدرو خواست تا با پیگیری مشکلاتی چون عدم دریافت به موقع ارز ، مشکل ماشین آلات و وضعیت کالا در گمرک سرعت عملیات پروژه ها را بالاتر برد.



وزیر صنعت ، معدن و تجارت معتقداست : ایمیدرو نه تنها باید نسبت به پروژه ها ، طرح های و صنایع معدنی دولتی حساس بوده و آنها را پیگیری کند ، بلکه باید نسبت به همه فعالیت های معدنی معدن کاران و صنایع معدنی بخشی خصوصی و جذب سرمایه گذاران حائز شرایط برای آن بخش و حل مشکلات آنها برنامه پیگیرانه داشته باشد.

به گفته غضنفری ، معدن همچنان موضوعی است که نیازمند معرفی و اطلاع رسانی بیشتری است تا هم مردم و هم سرمایه گذاران بیشتر با مزایای کار در این حوزه آشنا شوند و سرمایه های بیشتری به این سمت سوق پیدا کند.

در پایان این مراسم وزیر صنعت ، معدن و تجارت علاوه بر ارایه حکم مدیرعاملی "فریدون احمدی " به وی ، با اهدا لوح تقدیر از خدمات "وجیه اله جعفری " در دوران سرپرستی ایمیدرو قدردانی کرد.

