به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بیرانوند در این باره اظهارداشت: مسجد سنجیده یکی از قدیمی ‌ترین مساجد کهن شهر قزوین است که با همت میراث فرهنگی مرمت می شود.



وی با اشاره به تاریخ این بنای مذهبی افزود: استان قزوین از جمله استان ‌های مذهبی به شمار می ‌رود که تعدد امامزاده‌ و مساجد بسیار نشان از فرهنگ و تاریخ و مذهب این استان دارد و مسجد سنجیده نیز یکی از مساجد مهم با پیشینه تاریخی شهر است.



بیرانوند همچنین درباره مرمت این بنا تصریح کرد: مرمت این بنا تاریخی آغاز شده و در این مرمت بندهای فرسوده گنبد تخلیه و دوباره اجرا می شود، در قسمت سرداب نیز عملیات بند کشی و کف سازی انجام و پله ‌های ورودی به سرداب نیز سنگ خواهد شد.



وی یادآورشد: مرحله پایانی مرمت مسجد سنجیده نیز ساماندهی راه پله بام آن که شامل کف‌ سازی و بند کشی جداره‌ها همراه با تعویض قسمت ‌های چوبی فرسوده است که امیدواریم ظرف مدت زمانی کوتاه مرمت این بنای تاریخی انجام شود.



بیرانوند اعتبار مرمت این پروژه را 84 میلیون و 721 هزار و 400 ریال عنوان کرد و اظهارداشت: مرمت مسجد سنجیده ظرف زمانی دو ماه توسط مجری منتخب و ناظر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام خواهد شد.



وی گفت: مسجد سنجیده یکی از مساجد کهن شهرقزوین است که در محله درب ری به جای آتشکده ‌ای در همان محل بنا شده و تاریخ دقیق ساخت آن معلوم نیست ولی با قراین موجود باید آن را از آثار دوره سلجوقی دانست.