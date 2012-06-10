به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی عصر شنبه در اولین نشست بسیج و رسانه با بیان لزوم همدلی و همزبانی بین رسانه گفت: بسیج رسانه می‌تواند با ظرفیت‌سازی در فضای رسانه به ایجاد وحدت، انسجام، هماهنگی و همدلی بین رسانه‌ها در راستای استفاده از توانمندی‌های استان بپردازد.

سردار ابو حمزه افزود: رسانه ها باید تهدیدها و آسیب های دشمنان و فرصت های کشور را به خوبی رصد کنند و با اطلاع رسانی دقیق به مسوولان، آنها را در مسیر تعالی کشور و خدمت به مردم یاری کنند.

وی بر ضرورت توجه رسانه‌ها نسبت به انتقاد سازنده از عملکرد مدیران دستگاه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: در این راستا رسانه‌ها باید از هرگونه انتقاد تخریب‌کننده بپرهیزند، چرا که تنها انتقاد سازنده می‌تواند حلال مشکلات باشد.

مدیرکل صدا و سیمای استان مرکزی نیز در این نشست با بیان رسالت های رسانه در دفاع از مرزهای اندیشه و اعتقادات دینی، معرفی فرهنگ اسلامی و همسویی رسانه ها گفت: رسانه‌ها باید تمام توان خود را در راستای رشد و تعالی نظام به‌کار گیرند و آبروی نظام را در جهت آبروی اشخاص هزینه نکنند.

حجت الله طلایی راز تقدس نظام جمهوری اسلامی ایران را اتصال این نظام به اسلام دانست و افزود: اگر مردم سراسر دنیا از زلال واقعی اسلام باخبر شوند، هر روز بر پیروان آن افزوده خواهد شد و به‌ سمت این نظام خواهند آمد.

وی افزود: همه مدیران و مسئولان در نظام جمهوری اسلامی باید نردبانی برای رشد نظام باشند.