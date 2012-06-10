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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۱۴

عطایی در گفتگو با مهر:

ارگانهای مختلف برای حل مشکلات تئاتر اصفهان دست به دست هم دهند

ارگانهای مختلف برای حل مشکلات تئاتر اصفهان دست به دست هم دهند

اصفهان - خبرگزاری مهر: یک کارگردان تئاتر گفت: باید ارگانهای مختلف همچون دیگر کشورها برای حل مشکلات تئاتر متحد شوند و با یاری یکدیگر برای رفع مشکلات هنر نمایش در اصفهان تلاش کنند.

پویان عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عدم همکاری ارگانها از جمله مشکلات عرصه تئاتر اصفهان است به گونه‌ای که اداره ارشاد اصفهان همیشه دم از کمبود بودجه می‌زند، شهرداری ظرفیت اجرایی برای تمام تئاترها ندارد و به کارهای مناسبتی اهمیت بیشتری می‌دهد و با هزینه‌های اندک حوزه هنری نیز نمی‌توان کارهای شاخص انجام داد.

وی افزود: ارگان‌ها مسئولانه با مسئله تئاتر اصفهان برخورد نمی‌کنند و هر کدام به جای اینکه به فکر رفع مشکلات تئاتر باشند مدام در حال متهم کردن یکدیگر هستند و مسئولیت رفع مشکلات تئاتر را به گردن یکدیگر می‌اندازند.

این کارگردان تئاتر با بیان اینکه بیشتر نمایشهای به صحنه رفته جذاب نیستند، تاکید کرد: هنوز کیفیت نمایش و اجرای تئاتر در اصفهان به حدی نیست که بتواند مخاطب را جذب کند که این موضوع به عدم مخاطب‌شناسی‌گروه‌های تئاتری برمی‌گردد.

وی ادامه داد: در صورتی که تئاتر از کیفیت مناسبی برخوردار باشد، سبب می‌شود زیبایی آن در میان مردم دهان به دهان بچرخد و مخاطبان زیاد را جذب کند.

عطایی جذب اسپانسر برای تئاتر را از جمله ضروری‌ترین کارها برای رفع مشکلات تئاتر است، بیان داشت: بارها گروه‌های تئاتری کار نمایشی و بازیگران آماده دارند اما به سبب عدم وجود اسپانسر نمی‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند.

وی اضافه کرد: این وظیفه ارگانهای مسئول مانند اداره ارشاد اسلامی و انجمن هنرهای نمایشی است که به این امر توجه بیشتری کنند.

کد مطلب 1622592

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