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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۴۲

بهروز:

192 واحد مسکونی مهر در بافت به متقاضیان تحویل داده می شود

192 واحد مسکونی مهر در بافت به متقاضیان تحویل داده می شود

بافت - خبرگزاری مهر: فرماندار بافت از واگذاری 192 واحد مسکونی مهر به متقاضیان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی بهروز شنبه شب در جلسه کارگروه زمین و مسکن بافت اظهار داشت: ساخت 192 واحد مسکن مهر در بافت 90 درصد پیشرفت داشته است.

وی با بیان اینکه این واحدها تا شهریور ماه تکمیل و به متقاضیان تحویل داده می شود افزود: چهار هکتار زمین برای ساخت مسکن مهر به 161 نفر در بزنجان اختصاص یافت.

بهروز ادامه داد: 59 نفر نیز در بافت متقاضی دریافت تسهیلات 200 میلیون ریالی هستند.

وی تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات نوسازی واحدهای مسکن روستایی در شهرستان بافت را 390 نفر عنوان کرد و گفت: تاکنون 208 نفر در این شهرستان به بانک های عامل معرفی شده اند.
 

کد مطلب 1622593

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