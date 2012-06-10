  1. سیاست
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۵۷

اختصاصی مهر/

تغییر گسترده در کمیسیون اقتصادی مجلس/ فقط یک عضو از مجلس هشتم باقی ماند

تغییر گسترده در کمیسیون اقتصادی مجلس/ فقط یک عضو از مجلس هشتم باقی ماند

23 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم مشخص شدند و بر این اساس جز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم ، هیچ‌یک از اعضای این کمیسیون در دوره قبل در کمیسیون جدید حضور ندارند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اسامی 23 عضو متقاضی عضویت در کمیسیون اقتصادی که به عنوان اعضای این کمیسیون انتخاب شده اند به این شرح است:

1- عبدالکریم رجبی
2- ارسلان فتحی پور
3- سید محمد حسین میرمحمدی
4- مهناز بهمنی
5- محسن صرامی فروشانی
6- محمد علیپور
7- امید کریمیان
8- حمیدرضا خصوصی ثانی
9- عثمان احمدی
10- غلامحسین شیری علی آبادی
11- ایرج ندیمی
12- محمد حسن نژاد
13- محمد حسین حسین زاده بحرینی
14- محمد علی مددی
15- سید جلال یحیی زاده فیروزآبادی
16- محمدرضا پور ابراهیمی داورانی
17- ابراهیم نکو
18- محمد رجایی باغ سیائی
19- محمود شکری
20- ناصر عاشوری قلعه رودخانی
21- عطاءالله حکیمی
22- رحیم زارع
23- روح الله بیگی ئیلانلو
 

کد مطلب 1622595

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