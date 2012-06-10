اطلس فرهنگی در سامانه سمتا بارگذاری شد

حجت الاسلام صادق گلزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: همانگونه که از نام اطلس فرهنگی بر می آید این اطلس در ارتباط با ابعاد و ظرفیت های فرهنگی نقاط تبیلغی کشور است و شهرها، بخش ها، روستاها،‌ مساجد و حتی مدارس فرهنگی در این اطلس دارای شناسنامه و اطلاعاتی می شوند.

وی با اشاره به اهداف بارگذاری این سامانه افزود: یکی از اهداف بارگذاری این سامانه، اطلاع رسانی کامل به مبلغان و محیط کار آن ها است.



وی با اشاره به اینکه بهره گیری از فضای کشور یکی دیگر از اهداف این سامانه است افزود: از دیگر اهداف آن اطلاع رسانی به مراکز فرهنگی و تبلیغی به منظور آگاهی از وضعیت تبلیغ در کشور و همچنین ظرفیت سازی برای مردم برای دادن اطلاعات کامل از محیط تبلیغی خود است.



مدیر کل اطلاع رسانی و مشارکت های فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی بیان کرد: آنچه اکنون از این نرم افزار بارگذاری شده است اطلاعات اولیه استان ها است و اطلاعات دیگر نیز به مرور بارگذاری می شود.



کاربران می توانند در تکمیل اطلاعات راهنمایی کنند



وی گفت: کاربران می توانند با مراجعه به سایت سمتا هم از اطلاعات موجود استفاده کنند و هم ما را در تکمیل اطلاعات راهنمایی کنند.



گل زاده بیان کرد: در این نرم افزار دفتر تبلیغات، مراکز فرهنگی و تبلیغی، مبلغان و از سوی دیگر توده مردم نیز می توانند از این اطلاعات استفاده کرده و در تکمیل آن ما را یاری کنند.



وی در پایان بارگذاری آزمایشی این سامانه را از سال 91 عنوان کرد.