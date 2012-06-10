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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۱۴

توسط دفتر تبلیغات/

اطلس فرهنگی در سامانه سمتا بارگذاری شد

اطلس فرهنگی در سامانه سمتا بارگذاری شد

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل اطلاع رسانی و مشارکت های فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی از بارگذاری اطلس فرهنگی در سامانه سمتا توسط دفتر تبلیغات خبر داد.

حجت الاسلام صادق گلزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: همانگونه که از نام اطلس فرهنگی بر می آید این اطلس در ارتباط با ابعاد و ظرفیت های فرهنگی نقاط تبیلغی کشور است و شهرها، بخش ها، روستاها،‌ مساجد و حتی مدارس فرهنگی در این اطلس دارای شناسنامه و اطلاعاتی می شوند.

وی با اشاره به اهداف بارگذاری این سامانه افزود: یکی از اهداف بارگذاری این سامانه، اطلاع رسانی کامل به مبلغان و محیط کار آن ها است.
 
وی با اشاره به اینکه بهره گیری از فضای کشور یکی دیگر از اهداف این سامانه است افزود: از دیگر اهداف آن اطلاع رسانی به مراکز فرهنگی و تبلیغی به منظور آگاهی از وضعیت تبلیغ در کشور و همچنین ظرفیت سازی برای مردم برای دادن اطلاعات کامل از محیط تبلیغی خود است.
 
مدیر کل اطلاع رسانی و مشارکت های فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی بیان کرد: آنچه اکنون از این نرم افزار بارگذاری شده است اطلاعات اولیه استان ها است و اطلاعات دیگر نیز به مرور بارگذاری می شود.
 
کاربران می توانند در تکمیل اطلاعات راهنمایی کنند

وی گفت: کاربران می توانند با مراجعه به سایت سمتا هم از اطلاعات موجود استفاده کنند و هم ما را در تکمیل اطلاعات راهنمایی کنند.
 
گل زاده بیان کرد: در این نرم افزار دفتر تبلیغات، مراکز فرهنگی و تبلیغی، مبلغان و از سوی دیگر توده مردم نیز می توانند از این اطلاعات استفاده کرده و در تکمیل آن ما را یاری کنند.
 
وی در پایان بارگذاری آزمایشی این سامانه را از سال 91 عنوان کرد.
کد مطلب 1622597

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