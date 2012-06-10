64 هزار تن کالا از کشورهای خارجی وارد استان یزد شد

اصغر چاوشی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رشد صادرات کالا از طریق گمرک استان یزد در سال گذشته اظهار داشت: میزان واردات کالا در این مدت، 64 هزار تن به ارزش هزار و 729 میلیارد ریال بوده است.

وی افزود: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتیب هشت و سه درصد رشد دارد.

وی عمده کالاهای وارداتی در سال گذشته را شامل لودر، بیل مکانیکی، ماشین آلات خط تولید شیشه، کاشی و سرامیک، ریسندگی، مواد اولیه واحدهای تولیدی، قطعات یدکی و مواد مصرفی و ... اعلام کرد.

مدیرکل گمرک استان یزد بیان داشت: اغلب کالاهای یاد شده از کشورهای چین، ترکیه، ایتالیا، آلمان، امارات، هند، کره، اسپانیا، تایلند و بلژیک وارد شده است.

چاوشی زاده ادامه داد: سال گذشته بیش از 673 هزار تن کالا به ارزش بیش از 410 میلیون دلار از گمرک این استان به خارج از کشور صادر شد.

وی افزود: این رقم از نظر وزن و ارزش به ترتیب 39 و 31 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.