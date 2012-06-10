  1. ورزش
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۴۷

بهمن رضایی در گفتگو با مهر:

تورنمنت آلمان به پیشرفت دو و میدانی کاران معلول کمک می کند

تورنمنت آلمان به پیشرفت دو و میدانی کاران معلول کمک می کند

سرمربی تیم دو و میدانی معلولان گفت تورنمنت آلمان به دو و میدانی کاران کشورمان کمک می کند تا برای حضور در بازی های پارالمپیک 2012 لندن آماده تر از قبل شوند.

بهمن رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم دوومیدانی معلولان از 25 تا 30 خرداد در تورنمنتی که در کشور آلمان برگزار می شود شرکت خواهد کرد که به نظر من اینگونه مسابقات در آستانه بازی های پارالمپیک می تواند به رشد کیفی تیم کمک کند.

وی افزود: ما یک هفته اردو در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب برپا می کنیم و پس از آن راهی این تورنمنت می شویم که در واقع خود این رقابت ها هم به مانند اردوی برون مرزی به حساب می آید.

رضایی از تورنمنت آلمان به عنوان فرصتی خوب برای شناخت حریفان یاد کرد و گفت: دو و میدانی کاران کشورمان در این تورنمنت با حریفان خود  در ماده های پرتابی آشنا می شوند. فرصت های اینچنینی می تواند به پیشرفت نمایندگان کشورمان کمک کند.

سرمربی تیم دو و میدانی معلولان در پایان در پاسخ به اینکه ایران با چند دو و میدانی کار در پارالمپیک لندن شرکت می کند، گفت: تا این لحظه حضور 16 ورزشکار از کشورمان در این رقابت ها قطعی شده و شاید فقط یک ورزشکار دیگر به جمع نفرات اعزامی اضافه شود.

کد مطلب 1622600

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