  1. سیاست
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۳۲

اختصاصی مهر/

اعضای کمیسیون عمران مجلس مشخص شدند

اعضای کمیسیون عمران مجلس مشخص شدند

23 عضو کمیسیون عمران مجلس نهم مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اسامی 23 عضو کمیسیون عمران مجلس نهم به این شرح است:

1- محمدرضا رضایی کوچی

2- محمد حسین فرهنگی

3- کمال علیپور

4- سید بهلول حسینی

5- حسن خسته بند

6- عباس فلاحی باباجان

7- مجید جلیل سرقلعه

8- سید احسن علوی

9- منصور آرامی

10- یوناتن بت کلیا

11- حمیدرضا پشنگ

12- علی آقایی مغان جوقی

13- سید مهدی هاشمی

14- عبدالکریم حسین زاده

15- احمد جباری

16- علی نعمت چهاردولی

17- احمدعلی مقیمی

18- نبی الله احمدی

19- محمد فیروزی

2- محمد دامادی

21- محمد ابراهیم محبی

22- مهرداد بائوج لاهوتی

23- علیرضا خسروی

کد مطلب 1622601

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