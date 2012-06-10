اعضای کمیسیون عمران مجلس مشخص شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اسامی 23 عضو کمیسیون عمران مجلس نهم به این شرح است:

1- محمدرضا رضایی کوچی

2- محمد حسین فرهنگی

3- کمال علیپور

4- سید بهلول حسینی

5- حسن خسته بند

6- عباس فلاحی باباجان

7- مجید جلیل سرقلعه

8- سید احسن علوی

9- منصور آرامی

10- یوناتن بت کلیا

11- حمیدرضا پشنگ

12- علی آقایی مغان جوقی

13- سید مهدی هاشمی

14- عبدالکریم حسین زاده

15- احمد جباری

16- علی نعمت چهاردولی

17- احمدعلی مقیمی

18- نبی الله احمدی

19- محمد فیروزی

2- محمد دامادی

21- محمد ابراهیم محبی

22- مهرداد بائوج لاهوتی

23- علیرضا خسروی