اعضای کمیسیون عمران مجلس مشخص شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اسامی 23 عضو کمیسیون عمران مجلس نهم به این شرح است:
1- محمدرضا رضایی کوچی
2- محمد حسین فرهنگی
3- کمال علیپور
4- سید بهلول حسینی
5- حسن خسته بند
6- عباس فلاحی باباجان
7- مجید جلیل سرقلعه
8- سید احسن علوی
9- منصور آرامی
10- یوناتن بت کلیا
11- حمیدرضا پشنگ
12- علی آقایی مغان جوقی
13- سید مهدی هاشمی
14- عبدالکریم حسین زاده
15- احمد جباری
16- علی نعمت چهاردولی
17- احمدعلی مقیمی
18- نبی الله احمدی
19- محمد فیروزی
2- محمد دامادی
21- محمد ابراهیم محبی
22- مهرداد بائوج لاهوتی
23- علیرضا خسروی
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