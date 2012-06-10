استقبال کویتی ها از اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای ارکستر موسیقی ملی برای دو شب در سالن موزه مولی کشور کویت روی صحنه رفت و مورد استقبال حاضران در سالن قرار گرفت.

در اجرای دو شب ارکستر موسیقی ملی ایران قطعاتی از روح‌الله خالقی چون"حالا چرا"،"رنگارنگ"، "یار امید" و "میناب" روی صحنه رفت.

اما یکی از حاشیه های قابل توجه در شب دوم این کنسرت اجرای قطعه "ای ایران" بود و در این بخش از اجرا هموطنان ایرانی مقیم در کویت هم نوا با ارکستر موسیقی ملی این قطعه را خواندند.

همچنین شنیده ها حاکی از آن است که مطبوعات مختلف کویت اجراهای ارکستر ملی ایران را مورد تحسین قرار داده اند که از آن جمله می توان به روزنامه‌های الوطن، السیاسة، الجریدة و القبس که از روزنامه های معتبر این کشور هستند اشاره کرد. تحسین روزنامه های کویتی درحالی صورت گرفته است که هیچ یک از خبرنگاران فعال در حوزه موسیقی از سوی معاونت برای پوشش خبری این رویداد مهم فرهنگی و هنری دعوت نشده بودند.

شنیده شده است که سرپرست و اعضای ارکستر ملی ایران در کویت تجلیل شد.