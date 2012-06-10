انتقاد رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هشتم از عدم اختصاص بودجه وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه روز یکشنبه در بررسی وضعیت سلامت و بهداشت در کشور هادی قوامی نماینده مردم اسفراین گفت: در سال گذشته در لایحه بودجه مقرر کردیم بیش از 3 هزار میلیارد تومان از مازاد درآمدهای نفتی در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد اما با نظارت‌ها متوجه شدیم این بودجه در اختیار وزارت بهداشت قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه سال 91 نیز مقرر شد بیش از 6 هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت اختصاص یابد که محل تخصیص این منابع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بود که مشخص نیست چه زمانی اجرا شود.

قوامی با بیان اینکه این بودجه برای بستری رایگان بیماران در نظر گرفته شده بود اظهار داشت: مطالبات بیمه‌ها هزار و 414 میلیارد تومان است که تا کنون پرداخت نشده است و با وجود این مشکلات تحقق اهداف مورد نظر وزارت بهداشت ناممکن است.

بیمارستان‌ها در آستانه ورشکستگی قرار دارند/ پزشکان خانواده‌ها به بیمه‌ها اعتماد ندارند

در ادامه حمیدرضا عزیزی با تاکید بر اینکه انسان سالم محور توسعه پایدار است، گفت: براساس قانون تعرفه گذاری از نظام پزشکی گرفته شده و به شورای عالی سلامت واگذار شد اما تا کنون این شورا تشکیل نشده است و تعرفه‌هایی که قرار بود براساس برنامه پنجم مشخص شود تعرفه گذاری نشده و بیمارستان‌ها در آستانه ورشکستگی هستند.

عزیزی ادامه داد: با اساس پزشک خانواده موافقیم اما در این رابطه برنامه خاص و مشخصی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: براساس برنامه پزشک خانواده فرانشیز رایگان است و بیمه‌های طرف قرارداد پزشکان باید 80 درصد از هزینه‌ها را پرداخت کنند اما بیمه‌ها به دلیل عملکرد ضعیفشان مورد اعتماد پزشکان نیستند.

این نماینده مجلس نهم تاکید کرد: براساس برنامه پزشک خانواده باید هر دو هزار و 500 بیمار به یک پزشک واگذار شوند اما تکلیف 30 هزار پزشک دیگر و دانشجویان مشخص نیست. نباید این طرح را به این شتابزدگی انجام داد.

وی اظهار داشت: طرح پزشک خانواده باعث ترغیب مهاجرت پزشکان عمومی از روستاها به شهرها شده است.

شکایت مجلس از دولت به دلیل عدم اختصاص بودجه 3 هزار و 500 میلیارد تومانی به بخش سلامت

در ادامه حسینعلی شهریاری مردم نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارتخانه های دیگر همکاری خوبی با وزارت بهداشت در حوزه سلامت ندارند گفت:‌ در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری عدالت در سلامت قرار داشت که با کاهش سهم پرداختی مردم به حدود 30 درصد قابل تحقق است.

وی با اشاره به کارهایی که در حوزه بهداشت و درمان انجام نشده است، گفت: عدم رضایتمندی مردم از خدمات بهداشت و درمان دغدغه نمایندگان است، کدام روستایی می‌تواند هزینه 4 تا 5 میلیونی برای درمان خود بدهد.

وی با تاکید بر اینکه مسایل مهم برنامه پنجم هنوز اجرایی نشده است، گفت: مهمترین بخش برنامه پنجم تشکیل شورای عالی سلامت بود که هنوز دولت لایحه تشکیل این شورا را به مجلس نداده است.

رئیس کمیسیون بهداشت در مجلس هشتم تاکید کرد: به رغم گذشت 4 ماه از سال هنوز تعرفه‌های پزشکی مشخص نشده و این امر باعث رواج زیر میزی در کشور می‌شود.

شهریاری با تاکید بر اینکه واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی نباید به نحوی باشد که سهم مردم از پرداخت هزینه‌های سلامت افزایش یابد، تصریح کرد: مجلس تعرفه گذاری بخش سلامت را به دولت واگذار کرده و از بخش خصوصی گرفت اما مثل اینکه گوش کسی بدهکار نیست.

وی تصریح کرد: سال گذشته مجلس 3 هزار و 500 میلیارد تومان برای بخش سلامت در نظر گرفت اما متاسفانه دولت بیشتر این بودجه را به بخش راهسازی اختصاص داد که این مصوبه دولت توسط رئیس مجلس لغو شد و ما از این کار دولت به قوه قضائیه شکایت کردیم.