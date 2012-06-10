به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه انتشاراتی روایت با همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان بسیج مستضعفین، سومین کنگره شعر مقاومت بین‌الملل اسلامی را همزمان با سیزدهم آبان روز ملی مبارزه با استکبار، به مدت سه روز برگزار خواهد کرد.

اهداف این دوره از این کنگره عبارت‌اند از: بررسی و تبیین مبانی علمی و فرهنگی- هنری شعر مقاومت در ایران و جهان، شناسایی و معرفی آثار برجسته در حوزه شعر مقاومت بین الملل و بیداری اسلامی ،شناسایی، معرفی و تعامل شاعران مقاومت ایران و جهان، زمینه سازی برای آفرینش و گسترش شعر مقاومت بین الملل و بیداری اسلامی و در نهایت انتشار آثار برگزیده به زبان های مختلف با موضوع مقاومت بین الملل و « بیداری اسلامی».

این کنگره در 3 بخش اصلی «شعر»، «پژوهش، نقد، یادداشت، مقاله» و «پایان نامه» برپا می‌شود. محورهای موضوعی آثار هم عبارت‌اند از: بیداری اسلامی و تأثیرات آن بر شعر و شاعران منطقه و جهان، نقش و کارکرد ترجمه در تعمیق و گسترش شعر مقاومت، مقاومت بین الملل، استکبار و صهیونیسم جهانی، فرهنگ ایثار و شهادت و شاعران مقاومت، مقاومت و ادبیات امید، انقلاب اسلامی و مقاومت بین الملل و در پایان مقاومت بین الملل و بیداری اسلامی در شعر کودک و نوجوان

علاقه‌مندان به شرکت در این دوره کنگره شعر مقاومت بین‌الملل می‌توانند آثار خود را به نشانی تهران، خیابان حافظ شمالی، بن‌بست وحدت، بنیاد روایت، طبقه سوم، ستاد برگزاری کنگره ارسال کنند.