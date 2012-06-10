  1. سیاست
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۴۰

مهر منتشر کرد:

اسامی 9 عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نهم/ کمبود داوطلبان عضویت در کمیسیون فرهنگی

اسامی 9 عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نهم/ کمبود داوطلبان عضویت در کمیسیون فرهنگی

9 عضو کمیسیون فرهنگی مجلس که متقاضی عضویت در این کمیسیون بودند به عنوان اعضای آن انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اسامی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به این شرح است:

1- سید علی طاهری

2- لاله افتخاری

3- مفید کیایی نژاد

4- بیژن نوباوه وطن

5- احمد سالک کاشانی

6- نصرالله پژمان فر

7- جمشید جعفرپور

8- رضا آشتیانی عراقی

9- علی مطهری

کد مطلب 1622608

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها