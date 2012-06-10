اسامی 9 عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نهم/ کمبود داوطلبان عضویت در کمیسیون فرهنگی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اسامی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به این شرح است:

1- سید علی طاهری

2- لاله افتخاری

3- مفید کیایی نژاد

4- بیژن نوباوه وطن

5- احمد سالک کاشانی

6- نصرالله پژمان فر

7- جمشید جعفرپور

8- رضا آشتیانی عراقی

9- علی مطهری