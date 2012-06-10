اسامی 9 عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نهم/ کمبود داوطلبان عضویت در کمیسیون فرهنگی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اسامی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به این شرح است:
1- سید علی طاهری
2- لاله افتخاری
3- مفید کیایی نژاد
4- بیژن نوباوه وطن
5- احمد سالک کاشانی
6- نصرالله پژمان فر
7- جمشید جعفرپور
8- رضا آشتیانی عراقی
9- علی مطهری
9 عضو کمیسیون فرهنگی مجلس که متقاضی عضویت در این کمیسیون بودند به عنوان اعضای آن انتخاب شدند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اسامی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به این شرح است:
1- سید علی طاهری
2- لاله افتخاری
3- مفید کیایی نژاد
4- بیژن نوباوه وطن
5- احمد سالک کاشانی
6- نصرالله پژمان فر
7- جمشید جعفرپور
8- رضا آشتیانی عراقی
9- علی مطهری
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