به گزارش خبرنگار مهر، در مورد این موضوع که فلسفه چه کارکردهایی باید داشته باشد دیدگاههای مختلفی وجود دارد. برخی معتقد هستند که فلسفه باید به کار زندگی بیاید. برخی نیز معتقد هستند که اهمیت فلسفه در ایجاد تفکر انتقادی باز می گردد.

پرسش در مورد فلسفه، پرسش در مورد چیزی است که خود پرسشگر است. فرافلسفه در واقع حوزه‌ای است که از فلسفه پرسش می کند و چیستی فلسفه را مورد توجه قرار می دهد.



پروفسور متیو کرامر استاد فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق دانشگاه کمبریج و مدیر برنامه فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق در این دانشگاه در مورد فلسفهٔ فلسفه به خبرنگار مهر گفت: فلسفه چیزهای زیادی به انسان می‌آموزد.



وی در ادامه افزود: چیزهایی که از رهگذر فلسفه عاید انسان می شود در تمامی ابعاد زندگی او اعم از امور عملی و ذهنی تأثیرگذار است.



مؤلف "محل تلاقی اخلاق و حقوق" یادآور شد: وقتی فهم انتقادی باشد و تفکر در اصول مسلم چون و چرا کند در این صورت اصول عملی حاصل از این نگرش نیز زندگی بشر را متحول خواهد ساخت.



معاون پیشین انجمن حقوق و علوم اجتماعی بریتانیا در ادامه افزود: اینکه تصور شود در اندیشه و تفکر اصولی ازلی و ابدی وجود دارد و در مورد آنها مداقه و نقادی صورت نگیرد در این صورت زندگی فلاکت باری را می تواند به ارمغان آورد.



مؤلف "نظریه حقوق، نظریه سیاسی و شالوده شکنی" در پایان یادآور شد: فیلسوفان و نظام فلسفی آنها هم مشخصاً و هم به طور غیر مستقیم دربردارنده اصولی عملی برای زندگی انسانها هستند. ولی تفکر انتقادی دستاورد مهمی است که فلسفه به انسان می دهد.