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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۳۶

کولیوند؛

کنترل مهاجرت زمینه ساز ایجاد اشتغال خواهد بود

کنترل مهاجرت زمینه ساز ایجاد اشتغال خواهد بود

کرج – خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج درمجلس شورای اسلامی گفت: کنترل مهاجرت زمینه ساز ایجاد اشتغال خواهد بود.

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگارمهر، درباره راهکار رفع معضل بیکاری در استان البرز، اظهارداشت: کنترل مهاجرت به صورت فصلی، کوتاه مدت و بلند مدت زمینه ساز ایجاد اشتغال خواهد بود.

وی افزود: در ایجاد اشتغال همواره باید دو موضوع مهاجرت و سرمایه گذاری به عنوان فاکتورهای اساسی مورد توجه قرارگیرد.

کولیوند گفت: جلب اعتماد واعتمادسازی سرمایه گذاران در البرز خود به عنوان عاملی راهگشا دراین زمینه موثر واقع خواهد شد.

وی افزود: کنترل مهاجرت به سادگی امکان پذیرنیست و نیازمند برنامه ریزی ها جامع و جدیدی از سوی استانداری است .

نماینده مردم کرج درمجلس تاکید کرد: خروج زندانی های غیر بومی مه متعلق به البرز نیستند نیز به عنوان متغیرهای مهم دیگر مطرح است و باید به زودی زمینه  خروج این زندانیان فراهم شود.

 کولیوند در بخش دیگری عنوان کرد: به کارگیری نسل جوان متخصص نیز در بخش های گوناگون کشاورزی، صنعت و... مستلزم ایجاد بانک اطلاعاتی از سوی اداره کار وامور اجتماعی است.

وی درپایان گفت: خوشبختانه با وفاق ، اتحاد و همدلی میان مسئولان استان اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.

کد مطلب 1622611

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