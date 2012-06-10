محمدجواد کولیوند همزمان با آغاز به کار مجلس نهم و تکاپوی نمایندگان برگزیده و منتخب مردم در گفتگو با خبرنگارمهر، درباره آخرین فعالیت ها در مجلس گفت: در هفته جاری با تعیین اعضای کمیسیون ها موتور محرکه مجلس نیز به حرکت درخواهد آمد و مسیر اصلی فعالیت ها آغاز خواهد شد.

وی افزود: برخی لوایح و طرح ها از دوره مجلس هشتم نیز باقی مانده است و برخی اصلاحات برای ادامه آنها در مجلس نهم باید لحاظ شود.

کولیوند درباره اولویت های کرج در مجلس نیز گفت: عمده فعالیت ها موضوعات کلانی است که در سفرهای استانی مصوب شده است و تا کنون ناتمام باقی مانده نظیر موضوع بیمارستان، قطار کرج به هشتگرد، اتوبان همت و.. که می تواند در توسعه و آبادانی البرز راهگشا باشد محور کار فعالیت های نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی است.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی درباره فعالیت نمایندگان در هر یک از کمیسیون ها نیز عنوان کرد: عزیز اکبریان همچون گذشته در کمیسیون صنایع فعالیت خواهد داشت و محمد جواد کولیوند نیز تقاضای حضور در کمیسیون برنامه و بودجه را ارائه داده است.

وی افزود: نماینده مردم سوجبلاغ نیز خواستار فعالیت در کمیسیون فرهنگی است.