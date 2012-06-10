به گزارش خبرنگار مهر، بامداد روز شنبه ماموران پلیس آگاهی شهرستان شهررضا در جریان فوت مشکوک دختر جوانی با یکی ازبیمارستان های این شهر قرار گرفتند. ماموران پس از حضور در محل دریافتند دختر 31 ساله به نام نسترن بر اثر اصابت 18 گلوله اسلحه ساچمه ای مجروح و پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات جان سپرده است.



در ادامه تیم جنایی برای کشف راز این جنایت به تحقیق از خانواده مقتول پرداختند که آنها اظهار داشتند نسترن ساعت 10 شب برای استراحت به اتاقش رفت که پس از دقایقی با صدای فریاد او خود را به اتاق رسانده و با پیکر غرق در خونش روبرو شدیم.



سریع نسترن را به بیمارستان انتقال دادیم که تلاش پزشکان برای نجات جان او موثر واقع نشد. آنها در ادامه تحقیقات مدعی شدند پسر 31 ساله ای به نام پویا از چندی قبل علاقه زیادی به نسترن داشته و هر بار که به خواستگاری او آمده با جواب منفی روبرو شده بود. که حالا احتمال می دهیم قتل از سوی او رخ داده باشد. با کشف این سرنخ ماموران دستگیری پویا را در دستور کار قرار داده و پسر جوان را 5 ساعت پس از این جنایت شناسایی و دستگیر کردند.



در بازرسی از خانه او نیز یک قبضه اسلحه ساچمه ای کشف شد. در حالیکه متهم منکر این قتل می شد کارآگاهان در جریان بررسی های خود دریافتند به تازگی با اسلحه ساچمه ای شلیک شده است.



در ادامه متهم که هیچ راهی برای فرار از بیان حقیقت نداشت لب به اعتراف گشود و جزئیات قتل دختر جوان را فاش کرد.



متهم به قتل درباره انگیزه اش از این جنایت گفت: مدتها بود به نسترن علاقه داشتم اما هر بار که به خواستگاری او می رفتم با مخالفت پدرش روبرو می شدم تا اینکه چند روز پیش متوجه شدم او قصد ازدواج با پسر دیگری را دارد. این موضوع خیلی عصبانی ام کرد به همین خاطر تصمیم گرفتم نسترن را به قتل برسانم. ابتدا او را به خانه ام در حوالی اصفهان دعوت کردم تا در آنجا نقشه خود را اجرا کنم اما او مخالفت کرد به همین خاطر نقشه قتل را تغییر داده و با اسلحه ساچمه ای مقابل خانه شان کشیک دادم. حدود ساعت10 شب او را در نزدیکی پنجره اتاقش دیده و چند گلوله به سمتش شلیک کردم وقتی نسترن روی زمین افتاد سریع از محل فرار کردم.



سرهنگ حسین حسین زاده رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان در این باره به مهر گفت: راز این جنایت با تحقیقات علمی پلیسی در کمتر از 5 ساعت فاش شد و متهم قبل از اینکه از شهرستان فرار کند در دام ماموران گرفتار شد.



وی افزود:هم اکنون تحقیقات از متهم به قتل در اداره آگاهی ادامه دارد و او به زودی صحنه قتل را بازسازی خواهد کرد.