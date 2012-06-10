رفع مشکل آزمون آیلتس در ایران/ 3 موسسه دارای مجوز برگزاری آیلتس

دکتر محمدحسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح فرآیند برگزاری آزمون آیلتس و مشکلات پیش آمده بر سر راه برگزاری این آزمون در کشور، افزود: بحث آزمون آیلتس مستقیم ربطی به سازمان سنجش کشور نداشت و موسسات مربوطه از استرالیا، انگلستان و یا حتی دوبی مجوز خود را از سازمان آیلتس می گیرند.

2 موسسه دارای مجوز برگزاری آیلتس

وی اضافه کرد: در حال حاضر در ایران دو موسسه "آیلتس تهران" و دانشگاه آزاد اسلامی مجوز برگزاری این آزمون را دارند که هم مجوز از آیلتس دارند و هم از سازمان سنجش. بر اساس قوانین ایران هر آزمون ملی و بین المللی که در کشور برگزار می شود باید از سازمان سنجش هم مجوز بگیرد.

سرورالدین اظهار داشت: پیش از این دانشگاه چابهار و بعد از آن دانشگاه امام رضا (ع) عهده دار این آزمون بودند که از آن انصراف دادند و فردی که مجری آزمون و هماهنگ کننده بود سه سال پیش این کار را برعهده گرفت. از طرف دیگر سازمان سنجش نمی تواند به فرد مجوز بدهد و تنها به موسسه مجوز می دهد.

وی گفت: متاسفانه سازمان سنجش در همان زمان در یک تصمیم اشتباه برای اینکه آزمون برگزار شود یک مجوز غیر رسمی به فرد هماهنگ کننده می دهد و خود سازمان سنجش مسئولیت برگزاری آزمون در موسسه "ایران آیلتس" را برعهده می گیرد و وقت و انرژی زیادی از سازمان سنجش نیز در این بخش مصرف می شود.

اشتباه سازمان سنجش در درگیر شدن با برگزاری آیلتس

رئیس سازمان سنجش یادآور شد: من این موضوع را اشتباه بزرگی برای سازمان سنجش می دانم و در برابر آن ایستادم چرا که سازمان سنجش در برابر آیلتس تنها باید وظیفه نظارتی برعهده می گرفت اما این وظیفه به وظیفه اجرایی بدل شده بود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو موسسه دیگر که آیلتس در ایران برگزار می کنند هیچ ارتباطی با سنجش ندارند و سازمان تنها بر نحوه برگزاری آزمون در جهت حقوق داوطلبان براین موسسات نظارت ملی دارد. حتی از نظر مسائل مالی هم سازمان سنجش هیچ ارتباطی با این دو موسسه ندارد.

سرورالدین گفت: به هر حال برگزاری آزمون های "ایران آیلتس" از سوی سازمان سنجش مشکلاتی ایجاد کرد و تصمیم گرفتیم برای رفع بلاتکلیفی داوطلبان که در این مدت با مشکلاتی مواجه شده بودند، این موضوع را حل کنیم.

تکذیب سوء استفاده مالی در برگزاری آیلتس

وی تاکید کرد: لازم به ذکر است که ادعای هر گونه سوء استفاده مالی در برگزاری این آزمون از سوی سازمان سنجش را تکذیب می کنم. روند مالی آزمون آیلتس به این ترتیب است که از حق ثبت نام داوطلبان، درصدی به سازمان اصلی آیلتس، درصدی به موسسه مجری در ایران و حدود 6 درصد نیز حق نظارت ملی به سازمان سنجش و آن هم به حساب سازمان به صورت قانونی تعلق می گیرد. در واقع فرآیند مالی این آزمون بسیار شفاف است.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: از همین رو برای دو موسسه دیگر هم تنها سازمان سنجش حق نظارت ملی را که براساس اعلام سازمان آیلتس مشخص است، دریافت می کند و حتی نظارت مالی هم بر این موسسات از سوی ما وجود ندارد.

فرایند رفع مشکل برگزاری آزمون توسط موسسه ایران آیلتس

وی با اشاره به فرآیندی که برای رفع مشکل موسسه "ایران آیلتس" در نظر گرفته شد، خاطرنشان کرد: سازمان سنجش نباید هم مجری باشد و هم ناظر. به همین منظور ما موسسه ای جایگزین را در نظر گرفتیم. این موسسه از نظر سلامت کاری و مراجع مربوطه تایید شد و موسسه توانست از آیلتس کشور انگلستان هم مجوز لازم را دریافت کند.

یک موسسه جدید برای برگزاری آیلتس

سرورالدین اضافه کرد: موسسه آموزشی عصر دین و دانش جایگزین موسسه ایران آیلتس هستند و به عنوان سومین مرکز برگزاری آزمون آیلتس با نظارت سازمان سنجش از اول تیرماه 91 ثبت نام کار خود را برای برگزاری آزمون آغاز می کند.

وی اظهار داشت: ما برای داوطلبان آزمون آیلتس سه راه در نظر گرفته بودیم که یا پول خود را پس بگیرند، یا در دو مرکز دیگر شرکت کنند و یا صبر کنند برای برگزاری از سوی یک موسسه دیگر. با توجه به اینکه پولی در اختیار سازمان سنجش از حق ثبت نام داوطلبان قرار ندارد، ما از بودجه سازمان سنجش پول داوطلبانی که مایل به پس گرفتن حق ثبت نام خود بودند، را پرداخت کردیم.

موسسه ایران آیلتس دیگر وجود ندارد

رئیس سازمان سنجش تاکید کرد: از این پس موسسه ایران آیلتس وجود ندارد و موسسه عصر دین و دانش به همراه دو موسسه دیگر آزمون آیلتس را در ایران برگزار می کنند و سازمان سنجش تنها بر برگزاری آزمون توسط این موسسات نظارت خواهد کرد.