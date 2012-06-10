پسروی دریاچه ارومیه و مخاطره 204 هزار هکتار از اراضی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر مسعود محمدیان در دیدار صبح امروز یکشنبه جهادگران و مدیران این سازمان با آیت الله مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز گفت : مجموع اراضی مستعد آبیاری تحت فشار را در آذربایجان شرقی 138 هزار هکتار اعلام کرد و افزود: تاکنون بیش از 43 هزار هکتار از اراضی به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شده است.



وی با بیان اینکه در راستای بهینه‌سازی مصرف آب در سال گذشته 260میلیارد ریال کمک دولتی برای اجرای طرح های آبیاری تحت فشاردر استان هزینه شده است، افزود: با اجرای همه پروژه‌های تعریف شده همچون تصفیه پساب 7 شهر بزرگ استان ، حجم قابل توجهی از آب آبیاری استحصال شده مورد صرفه‌جویی قرار خواهد گرفت.

دکتر محمدیان ادامه داد: تمامی جهاد گران ، با دل و جان و با پیروی از مقام عظمای ولایت ، در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ، جهت رشد و ارتقاء جایگاه کشاورزی در استان آذربایجان شرقی ، بخصوص بخشهای دامی ، زراعی ، باغی ، صنایع تبدیلی ، گلخانه ای و هم چنین استفاده از فناوریهای جدید در بخشها با نگاه امیدوار به آینده روشن ، تلاش خویش را صد چندان خواهند نمود .



وی با بیان اینکه جهادگران ماهیت وجودی خویش را مدیون اسلام ، انقلاب و رهبری می دانند و در راه عظمت و سربلندی کشور عزیز اسلامی لحظه ای را درنگ نخواهند نمود افزود: در همین راستا، به همت جهاد گران در هفته جاری 91 پروژه عمرانی– زیر بنایی در مناطق روستایی و عشایری استان افتتاح و نزدیک به 4500 نفر از روستائیان و عشایر استان ، از مزایای اشتغال دایم در بخش کشاورزی بهره مند خواهندشد .



دکتر محمدیان با بیان اینکه تا پایان برنامه پنجم توسعه همه محصولات کشاورزی بصورت بسته بندی عرضه می شوند افزود: هم اکنون 40درصد از اعتبارات سازمان صرف بخش فرآوری و بسته بندی محصولات کشاورزی می شود و تلاش شده است از این طریق در گسترش صادرات محصولات مازاد کشاورزی استان اقدامات بالفعلی به منصه ظهور رسد.