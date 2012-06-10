500 دستگاه دیالیز در بیمارستانهای کشور راه اندازی می ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رواقی صبح یکشنبه در جشن ارتقاء شاخص‌ های درمان دانشگاه علوم ‌پزشکی بیرجند، با اشاره به برنامه های شاخص این مجموعه در سال جاری، اظهارداشت: به منظور بهبود وضعیت بیماران دیالیزی، 500 دستگاه دیالیز در بیمارستان های سطح کشور راه اندازی خواهد شد.

وی همچنین در خصوص بهبود وضعیت تخت های بیمارستانی کشور، تصریح کرد: در این راستا طی سال جاری افزوده شدن یک هزار تخت بیمارستانی به بیمارستانهای کشور در دستور کار قرار دارد.

رواقی کاهش هزینه‌ های درمان در سطح کشور را از دیگر برنامه های در دستور کار این وزرات طی سال جاری عنوان کرد و بیان داشت: برای تحقق این هدف راه‌ اندازی کلنیک‌ های ویژه در برنامه قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه بخش درمان کشور دارای یک برنامه مشخص و مدون بوده که برگرفته از نقشه جامع درمانی در برنامه پنجم توسعه کشور است، افزود: هم اکنون 10 درصد بیماران بستری در سطح دنیا دچار خطای پزشکی می‌شوند که در این زمینه باید اقدامات استانداردسازی تجهیزات و توانمندسازی نیروی انسانی مورد اهتمام ویژه قرار گیرد.

رواقی در ادامه از بکارگیری 50 راهنمای بالینی در نظام ارائه خدمت طی سال خبر داد.

وی در خصوص بررسی تعرفه های پزشکی در کشور، تصریح کرد: در این راستا داروهای جدید برای بیماران سرطانی وارد لیست دارویی شده و تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پایان با اشاره به وضعیت بیمارستانهای بیرجند، یادآور شد: بیمارستان بیرجند در بحث حاکمیت بالینی از بیمارستان های منتخب در سطح کشور شناخته شده است.