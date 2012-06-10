هنرمند حلبی ساز 110 اثر هنری به سازمان میراث فرهنگی اهدا کرد

حاج محمدباقر ضرابیان، هنرمند حلبی ساز از همدان به خبرنگار مهر گفت: پدرم بعد از جنگ جهانی دوم در خانه مشغول به کار شد و با ورقه های حلبی، وسایل مورد نیاز زندگی را می ساخت و از طریق مبادله کالا با کالا خرج زندگی مان را در می آورد. من هم چون به پدرم علاقه داشتم کنار او 32 سال کار کردم.

وی گفت: بعد از ورود آلومینیوم و آهن به کشور، حلبی از رونق افتاد و ما هم به کار دیگری مشغول شدیم. تا اینکه فرزندم پیشنهاد کرد به دلیل گریز از مرحله فراموشی در دوران پیری کارهای هنری انجام بدهم به همین دلیل چند قطعه از وسایل حلبی قدیمی را با حافظه ای که از آن دوران درباره چگونگی ساخت این وسایل داشتم را ساختم.

ضرابیان گفت: مسئولان میراث فرهنگی اداره میراث فرهنگی استان همدان متوجه شد که فردی بعد از گذشت چندین سال، وسایل حلبی می سازد به همین دلیل تشویقم کردند و گفتند که وسایل دیگری نیز بسازم همین شد که اکنون بسیاری از وسایلی که کارآیی خودشان را از دست داده اند را احیا کردم.

وی از اهدای 110 قطعه جنس حلبی به سازمان میراث فرهنگی خبر داد و گفت: می خواستم این هنر ماندگار بماند به همین دلیل به اداره میراث فرهنگی دادم تا آن را در نمایشگاه دائمی صنایع دستی که می خواهند در همدان راه اندازی کنند به نمایش بگذارند.

این هنرمند حلبی ساز، آرامگاه باباطاهر و ابوریحان بیرونی را نیز با قطعاتی از حلب ساخته است و تمامی آنها را در نمایشگاه بین المللی صنایع دستی که تا روز 23 خرداد ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برپاست، به نمایش گذاشته است.