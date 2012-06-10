آغاز محاکمه سرکرده منافقین/ بازرسان آژانس در پارچین چیزی نیافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های منطقه ای و بین المللی جهان عرب هر روز به بازتاب مهمترین خبرهای جمهوری اسلامی ایران از نگاه خود می پردازند که در این گزارش به آنها می پردازیم.

- آغاز محاکمه سرکرده منافقین در پاریس

منابع آگاه از آغاز تحقیقات یک دادگاه در فرانسه از "مریم رجوی" سرکرده منافقین در مسئله اقدامات تروریستی این گروهک در فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی خبر می دهند.

به گزارش پایگاه خبری النهرین عراق، این دادگاه فرانسوی تحقیقات از سرکرده منافقین را در کاخ دادگستری در میدان سن میشل پاریس پیگیری می کند. از سوی دیگر، روز گذشته دهها تن از مردم فرانسه همزمان با آغاز بازجویی از سرکرده گروهک منافقین در پاریس تظاهرات کردند و خواستار اخراج اعضای این گروهک از این کشور شدند.

همچنین برخی از اعضای جداشده از این فرقه تروریستی به همراه خانواده های کسانی که همچنان در بند این گروهک هستند، روز گذشته در پاریس نشستی را برگزار کردند و خواستار آزادی و دیدار با نزدیکان خود شدند.



گوشه ای از تظاهرات علیه منافقین در پاریس

از سوی دیگر، اعضای پارلمان اروپا با انتقاد از مقامات عراقی و "مارتین کوپلر" نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق خواستار تعیین اردوگاه لیبرتی (بغداد) به عنوان اردوگاه همیشگی منافقین در عراق شدند.

آنان با انتقاد از تصمیم اخیر بغداد و نماینده سازمان ملل در زمینه انتقال سریع منافقین از اردوگاه لیبرتی به یک کشور ثالث، تاکید کردند: اردوگاه لیبرتی باید چندین سال پذیرای اعضای این گروهک باشد.



- مخالفت عرب‌ست با تقاضای مقامات بحرین

روزنامه الشرق الاوسط امروز در گزارشی پاسخ موسسه عربی ارتباطات ماهواره ای(عرب ست) را به تقاضای اخیرسازمان رادیو و تلویزیون بحرین پوشش داده است.

در بیانیه عرب ست در این باره آمده است: ما از اقدام بحرین در توقف پخش شبکه های تلویزیونی اش روی ماهواره عرب ست شدیدا ابراز تاسف می کنیم. درباره اتهام بحرین به برخی شبکه ها (العالم) در زمینه فعالیت تحریک آمیز علیه منامه و اینکه آنها قومیت گرایی را تشویق می کنند، عرب ست موضعی اتخاذ نکرده و در برخی موارد این مسائل اصلا واقعیت نداشته است.

این موسسه ارتباطات ماهواره ای عربی با تاکید برعدم ورود به مسائل سیاسی و دینی تاکید کرده است : قرارداد پنج ساله پخش شبکه های ایرانی در ماهواره عرب ست در سال 2007 با موافقت تمامی اعضای مجمع عمومی موسسه که هیئت بحرینی نیز جزو آنها بوده اتخاذ شده است و همه اعضا در آن زمان موافقت خود را با این مسئله اعلام کرده اند.

عرب ست در ادامه تاکید می کند: شکایت بحرین در واقع از شبکه العالم بوده که پخش برنامه هایش از ماهواره عرب ست را از دو سال پیش متوقف کرده و هم اکنون از طریق دو ماهواره نایل ست و اروپا برای کشورهای مختلف عربی پخش می شود.

-آیا اوپک سقف تولیدات فعلی را حفظ می کند

روزنامه الشرق الاوسط امروز در گزارشی این سوال را مطرح کرده که با توجه به شرایط فعلی بازار جهانی نفت آیا اوپک سقف تولیدات فعلی اش را حفظ خواهد کرد، در این گزارش آمده است: کارشناسان پیش بینی می کنند با وجود شرایط پرتلاطم اقتصادی و اوضاع منطقه یورو قیمت نفت خام برنت در نیمه دو سال جاری ما بین 100 تا 110 دلار قرار داشته باشد.

قیمت نفت پیش از نشست آتی اوپک که روز پنج شنبه در وین برگزار می شود نیز از سطح هدف عربستان سعودی که 100 دلار برای نفت خام برنت بود پایین تر رفته و به 98 دلار رسیده است. البته به نظر نمی رسد که سطح کنونی قیمت نفت برای توجیه تغییر سقف تولید اوپک کافی باشد، همچنین میزان عرضه فعلی از میزان تقاضا در بازار جهانی زیاد بالاتر نیست که کاهش سقف تولیدات اوپک را توجیه کند.

البته "مایکل لینچ"رئیس مرکز سیاستگذاری انرژی و پژوهشهای اقتصادی درآمریکا دراین باره می گوید: یک ماه پیش صحبت از کاهش سقف تولیدات چندان منطقی نبود اما طی این مدت قیمت نفت 15 درصد کاهش پیدا کرده است.

الشرق الاوسط درادامه تاکید می کند: بنابر اطلاعات آژانس بین المللی انرژی هم اکنون میزان عرضه 180 هزاربشکه در روز از میزان تقاضا بالاتر است اما برخی میزان تفاوت عرضه و تقاضا را 1.5 میلیون بشکه در روز عنوان می کنند. این نشان می دهد که کاهش سقف تولیدات کنونی اوپک (30 میلیون بشکه) از افزایش آن منطقی تر است.

این در حالی است که عربستان طی ماههای اخیر در مقابله با ناآرامیهای لیبی و موضوع هسته ای ایران برای ایجاد توازن در بازار تولیدات نفتی خود را از 9 میلیون بشکه در روز به بیش از 10 میلیون بشکه رسانده تا قیمت نفت را به سطح هدف مورد نظر خود (100 دلار برای هزبشکه نفت خام برنت) برساند.

این در حالی است که "علی النعیمی" وزیر نفت عربستان سعودی اخیرا اعلام کرده ریاض توانایی افزایش سقف تولیداتش به 12 میلیون بشکه در روز را دارد و حتی طی سه سال دیگر می تواند آن را به 15 میلیون بشکه برساند. به گزارش الشرق الاوسط نشست اوپک چند روز قبل از انتخابات سرنوشت ساز پارلمانی در یونان و از سرگیری مذاکرات ایران و گروه 1+5 در موضوع هسته ای برگزار می شود.

- بازار تحمل کمبود نفت ایران را دارد

از سوی دیگر، روزنامه الخلیج در گزارشی با اشاره به نزدیک شدن به زمان اجرای تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا نوشت: تحلیلگران معتقدند بازار جهانی نفت خروج ایران از بازار را به خوبی تحمل می کند.

مدیران شرکت نفتی رویال داچ شل دراین باره اعلام کردند: منابع کافی دربازار جهانی نفت وجود دارد و بازار بخوبی می تواند کمبود نفت ایران را تحمل کند. "کریستف دی مارجری" رئیس شرکت نفتی توتال نیز در کنفرانسی در پاریس در پاسخ به این سوال که آیا بازار نفت تحمل نقص نفت ایران را دارد، اظهار داشت: در بازار منابع خوبی وجود دارد و با نقصی مواجه نیستیم.

"یوسف یوسفی" وزیر نیروی الجزایر با اشاره به وجود منابع کافی در بازار جهانی نفت اظهار داشت: بازار توان کنار آمدن با کاهش میزان نفت ایران را دارد.

بازرس سابق آژانس: تمامی تاسیسات هسته ای ایران تحت نظارت قرار دارد

"یسری ابوشادی" از بازرسان ارشد سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با العالم اظهار داشت : بر مبنای توافقنامه NPT تمامی تاسیسات هسته ای ایران زیر نظر آژانس قرار دارد.

وی افزود: بازرسی آژانس از تاسیسات هسته ای به دو صورت بازرسی های مدون و غیر منتظره صورت می گیرد که ایران هرگز از این اقدامات که حق آژانس است، جلوگیری نکرده است. البته ایران با بازدید آژانس از سایتهای غیر هسته ای یا مراکز نظامی مخالف است که در این مسئله حق با ایران است.

وی با ابراز شک و تردید در صحت اطلاعاتی که آژانس درباره سایت پارچین ارائه کرده، افزود: پارچین یک سایت نظامی است که فعالیت هسته ای درآن ثابت نشده وگزارشهای مبتنی بر ابهام نمی تواند دلیلی برای لزوم بازدید ازسایت این چنینی باشد.

ابوشادی با ابراز شگفتی از تمرکز رسانه های غربی بر مسئله پارچین، تاکید کرد که بازرسان آژانس در بازرسیهای گذشته از این سایت هیچ مورد مشکوکی نیافته اند.