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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۵۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اعتبارات پروژه های کشاورزی لرستان رشد 4 برابری داشته است

اعتبارات پروژه های کشاورزی لرستان رشد 4 برابری داشته است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان از رشد چهار برابری اعتبارات پروژه های کشاورزی استان خبر داد.

اسحاق طاهری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سالجاری 139 پروژه در حوزه های مختلف مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی بیان داشت: از این تعداد 105 پروژه مربوط به آب و خاک، 31 پروژه دام و طیور، یک پروژه باغبانی، یک پروژه صنایع کشاورزی و یک پروژه نیز در بخش شیلات است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با بیان اینکه برای افتتاح این پروژه ها 9 میلیارد و 940 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است، یادآور شد: با افتتاح این پروژه ها برای 216 نفر اشتغال ایجاد می شود.

طاهری مقدی یادآور شد: در سال 90 نسبت به سال 89 اعتبارات پروژه های بخش کشاورزی استان افزایش 4 برابری داشته است.

کد مطلب 1622630

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