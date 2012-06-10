اعتبارات پروژه های کشاورزی لرستان رشد 4 برابری داشته است

اسحاق طاهری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سالجاری 139 پروژه در حوزه های مختلف مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی بیان داشت: از این تعداد 105 پروژه مربوط به آب و خاک، 31 پروژه دام و طیور، یک پروژه باغبانی، یک پروژه صنایع کشاورزی و یک پروژه نیز در بخش شیلات است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با بیان اینکه برای افتتاح این پروژه ها 9 میلیارد و 940 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است، یادآور شد: با افتتاح این پروژه ها برای 216 نفر اشتغال ایجاد می شود.

طاهری مقدی یادآور شد: در سال 90 نسبت به سال 89 اعتبارات پروژه های بخش کشاورزی استان افزایش 4 برابری داشته است.