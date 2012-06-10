به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کیانپور با بیان این مطلب گفت: در آینده نزدیک صنعت خودرو به سمتی می‌رود که شرکت‌های مجموعه ساز (tire1) وظیفه اصلی تامین قطعات مورد نیاز صنعت خودرو را بر عهده خواهند گرفت و در این مسیر تنها آن دسته از شرکت‌های قطعه سازی موفق خواهند بود که توان علمی و مدیریتی برای تحت پوشش قرار دادن و هدایت شرکت‌های کوچک و متوسط را داشته باشند.



این عضو انجمن مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن در ادامه گفت: امروزه صنعت خودرو در آستانه یک جهش بزرگ قرار گرفته و طبیعی است که برای همگامی و هماهنگی با تغییرات جدید، شرکت‌های قطعه‌سازی می بایست با استفاده از فناوری‌های روز دنیا نسبت به اصلاح فرآیندهای تولید و سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه اقدامات جدی به عمل آورند، زیرا تنها به این ترتیب قادر به طراحی و تولید قطعات متناسب با نیازهای جدید خودروسازان و حرکت به سمت تولید صادرات‌گرا خواهند بود.

به گفته کیانپور، وابستگی بیش از حد سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به دو خودروساز بزرگ منجر به افت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تحقیق، توسعه، طراحی و مهندسی در این صنعت شده است.



وی با اشاره به ضعف بسیاری از شرکت‌های قطعه‌سازی در آموزش منابع انسانی تاکید کرد: اجرای طرح‌های تحقیق و توسعه در صنعت قطعه‌سازی نیازمند زیرساخت و مهارت بوده و با توجه به وابستگی صنعت قطعه‌سازی به دو خودروساز بزرگ کشور در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری‌های لازم در این زمینه انجام نشده است.

کیانپور رویکرد جدید خودروسازان برای ورود قطعه‌سازان به فرآیندهای طراحی و مهندسی را اقدامی هوشمندانه ارزیابی کرد و گفت: در چنین رویکردی قطعه‌سازان نیز نباید تنها به اخذ گواهینامه‌های ایزو اکتفا کنند، بلکه به این منظور می‌بایست با دگرگونی در ساختارهای کنونی تولید و بهره‌گیری از الگوهای جهانی، سیستم‌های تعالی سازمانی را در واحدهای خود مستقر کنند.

وی با بیان اینکه امروزه و در فرآیند‌های پیشرفته صنعت خودرو، قطعه‌ساز متولی طراحی و خودرو‌ساز در نقش ناظر عمل می‌کند، افزود: کیان‌خودرو نوین با زیرنظر داشتن و حرکت در مسیر تحولات جهانی بود که توانست گواهینامه اشتهار یک ستاره را در جایزه ملی کیفیت اخذ و با پیاده سازی مدل تعالی بومی به یک الگو در صنعت قطعه‌سازی کشور تبدیل شود.



کیانپور، کسب گواهینامه اشتهار، تنها با حضور یک قطعه‌ساز در جایزه ملی کیفیت طی سال‌های اخیر را نگرانی بزرگ برای این صنعت دانست و افزود: برای تبدیل شدن به یک سازمان الگو در صنعت قطعه‌سازی و عقب نماندن از تحولات روز دنیا باید رویکرد، سیستم و ساختار "فرآیندی" بر این صنعت حاکم شود، حال آنکه با اطمینان می توان گفت بالغ بر 90 درصد قطعه‌سازان داخلی "وظیفه‌ای" عمل می‌کنند و این موضوع مانع جهش و به‌روزرسانی این صنعت است.



وی با اشاره به گام‌های رو به جلو گروه صنعتی ایران‌خودرو در زمینه کمک به ارتقای توان کیفی صنعت قطعه‌سازی کشور گفت: تحولات جهانی صنعت خودرو و قطعه‌سازی برگرفته از مدیریت مبتنی بر تفکرات فرآیندهای کیفی پیچیده و دشوار است و این به منزله ورشکستگی قطعه‌سازان ایرانی با سرمایه‌گذاری در بخش‌های تحقیق و توسعه نیست، بلکه باید از شیو‌ه‌های تولید سنتی فاصله گرفت و زمینه جهش صنعت خودروسازی کشور را فراهم کرد.