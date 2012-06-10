مدرسه پنج کلاسه روستای ده رکی در سرو آباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه با حضور جمعی از مدیران استانی و شهرستانی مدرسه پنج کلاسه روستای ده رکی از توابع شهرستان سروآباد به بهره برداری رسید.

برای ساخت این واحد آموزشی در زمینی به مساحت هزار و 350 مترمربع و زیربنای 478 مترمربع دو میلیارد و 810 میلیون ریال هزینه شده است که این اعتبارات توسط بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) هزینه شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کردستان در این رابطه عنوان کرد: بنیاد برکت از سال 87 شروع به ساخت مدارس اهدایی مقام معظم رهبری در کشور کرده است و این طرح در استان کردستان نیز از سال 88 له صورت ویژه پیگیری می شود.

علی شیرزادی افزود: در سال جاری 14 مدرسه در استان کردستان توسط این موسسه احداث می شود و تاکنون نیز شماری از این مدارس به بهره برداری رسیده است.

فرماندار سرو آباد نیز در مراسم افتتاح این فضای آموزشی از تخریب و باز سازی 17 مدرسه دیگر در آینده ای نزدیک در این شهرستان خبر داد و گفت: در حال حاضر 174 مدرسه در این شهرستان وجود دارد که هشت هزار و 532 دانش آموز در آن تحصیل می کنند.