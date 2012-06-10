تمرکز دانشجویان دکتری سیستان روی پروژه های سفارشی

فرهاد شهرکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این پروژه ها باید معظلات داخلی کشور را حل کنند،‌ افزود: دانشگاه سیستان و بلوچستان هم در این راستا امکانات مناسب در آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی را فراهم کرده است تا دانشجویان در این فرصت 4 ساله بیشترین بهره برداری را داشته باشند.

وی ادامه داد: همچنین مبلغ 3 میلیون تومان در اختیار استاد راهنمای دانشجوی دکتری قرار می گیرد که کمک هزینه ای برای انجام پروژه باشد تا در صورت لزوم هزینه کنند.

معاون آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان افزود: امسال 150 دانشجوی دکتری پذیرش خواهیم کرد و با احتساب 10 درصد دانشجوی دکترایی که از طریق آیین نامه استعداد درخشان پذیرش خواهیم کرد در مجموع حدود 165 دانشجوی دکتری پذیرش می کنیم.