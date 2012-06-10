  1. حوزه و دانشگاه
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۲۲

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

تمرکز دانشجویان دکتری سیستان روی پروژه های سفارشی

تمرکز دانشجویان دکتری سیستان روی پروژه های سفارشی

معاون آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: از سال تحصیلی جدید دانشجویان دکتری باید برروی پروژهایی کار کنند که توسط دستگاه‌های خارج از دانشگاه سفارش داده شده است.

فرهاد شهرکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این پروژه ها باید معظلات داخلی کشور را حل کنند،‌ افزود: دانشگاه سیستان و بلوچستان هم در این راستا امکانات مناسب در آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی را فراهم کرده است تا دانشجویان در این فرصت 4 ساله بیشترین بهره برداری را داشته باشند.

وی ادامه داد: همچنین مبلغ 3 میلیون تومان در اختیار استاد راهنمای دانشجوی دکتری قرار می گیرد که کمک هزینه ای برای انجام پروژه باشد تا در صورت لزوم هزینه کنند.

معاون آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان افزود: امسال 150 دانشجوی دکتری پذیرش خواهیم کرد و با احتساب 10 درصد دانشجوی دکترایی که از طریق آیین نامه استعداد درخشان پذیرش خواهیم کرد در مجموع حدود 165 دانشجوی دکتری پذیرش می کنیم.
کد مطلب 1622637

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